Наш журнал "Родина" вместе с учителями готовит занятия

Новости

Техас решил отгородится от Мексики без помощи Вашингтона 18:40
Из шахты в Кузбассе после аварии эвакуировали 120 горняков 18:38
В Кузбассе произошел пожар на шахте, где находились 128 горняков 18:04
Более 60% россиян старшего возраста вакцинировались от коронавируса 17:53
От COVID умер режиссер "Делай - раз!" и "Диверсанта" Андрей Малюков 17:40
В ближайшие часы в Москве начнется сильное похолодание 17:38
НАТО обсудит предложения РФ по гарантиям безопасности на следующей неделе 17:21
Врач назвал пациентов, которые тяжелее всего переносят COVID-19 17:02
Муж похитившей 23 млн рублей кассирши арестован в Ачинске 16:39
Гинцбург рассказал о лекарстве, подавляющем размножение COVID 16:24
В Австралии число детей, погибших на батуте, выросло до шести 16:09
Глава Минздрава рассказал об особенностях течения COVID-19 у детей 15:54
Биатлонистка Резцова стала третьей на этапе Кубка мира во Франции 15:52
Штамм "омикрон" стал доминирующим в Британии 15:47
Врач: Некоторые пациенты с ковидом в Москве теряли слух и зрение 15:44
Песков рассказал про эпидбезопасность Путина 15:37
Гинцбург объяснил, когда появится вакцина от коронавируса для детей с 6 лет 15:33
The Economist: Россия быстро заменит SWIFT своим аналогом 15:31
Собянин: На лечение пациента с COVID в Москве тратят около 240 тысяч рублей 15:28
Песков назвал противников вакцинации от коронавируса "опасными дураками" 15:23
Гинцбург рассказал, когда закончится пандемия коронавируса 15:21
Песков: Путина гнетет статистика смертности от коронавируса в России 15:16
Гинцбург: "Спутник V" можно обновить за пару недель 15:12
Читатели WP раскритиковали высокомерное отношение НАТО к России 15:11
Роспотребнадзор изучает возможность введения штрафов за отказ от вакцинации 15:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
19.12.2021 18:37
Рубрика: Общество

Наш журнал "Родина" вместе с учителями готовит занятия

Текст: Елена Ратникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 288(8639)
Редакция журнала "Родина" совместно с Институтом развития образования Свердловской области провела вебинар для школьных учителей Урала, посвященный генералу Михаилу Милорадовичу. Перед аудиторией предстал истинный масштаб личности прославленного военачальника пушкинской эпохи, незаслуженно забытого еще в конце XIX века.
Хотите подготовить для учеников интересный и необычный урок по войне 1812 года? Берите номер "Родины" и читайте!

Учителя средних школ - самые преданные читатели "Родины". Именно от них приходят самые искренние отклики на материалы, самые меткие комментарии и интересные предложения. За несколько последних лет журнал стал дополнительным методическим пособием в подготовке занятий, проектов, проведении внешкольных мероприятий. Специально для преподавателей в издании открыта рубрика "Открытый урок "Родины", в которой лучшие российские педагоги и мыслители прошлого и настоящего рассуждают о воспитании и образовании.

Опираясь на опыт успешного сотрудничества, директор филиала "Российской газеты" в Екатеринбурге Сергей Салыгин предложил провести онлайн-встречу редакции журнала с преподавателями Свердловской области. Идею поддержали заведующая кафедрой общественно-научных дисциплин ГАОУ ДПО СО "ИРО" Светлана Токмянина и завотделом развития и продвижения корпоративных проектов института Андрей Расторгуев. Информационным поводом первого вебинара послужило 250-летие графа Михаила Милорадовича, самого популярного генерала периода Наполеоновских войн, славе и народной любви к которому завидовали многие герои 1812 года. К сожалению, имя Милорадовича было незаслуженно вычеркнуто из истории. В ноябрьском номере журнала вышел блестящий материал доктора философских наук Семена Экштута "Генерал Михаил Милорадович: "наше все эпохи Пушкина".

Специально для преподавателей в издании открыта рубрика "Открытый урок "Родины"

Тема вызвала интерес у учителей, и к онлайн-встрече Семен Аркадьевич подготовил много деталей и фактов, которые не вошли в журнальный вариант статьи. Часовое увлекательное повествование о "русском Баярде" прерывалось словами благодарности в чате и завершилось активным обсуждением услышанного.

Кстати, прямо во время вебинара несколько участников дискуссии оформили подписку на журнал.

Вниманию учителей истории школ России!

Если вас заинтересовала такая форма работы редакции журнала со школьными преподавателями истории - пишите нам. "Родина" готова провести Открытый урок истории по интересующим вас темам в любом регионе нашей Родины. Наш адрес: rodinainfo@rg.ru.

Нарышкин: Россия исторически принадлежит к числу великих научных держав
В регионах Общество СМИ и соцсети Общество Образование Русское оружие История "Российская газета" Журнал "Родина" Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Песков убежден, что ВОЗ признает "Спутник V" в течение нескольких месяцев
Попова назвала условия для закрытия границ
От COVID умер режиссер "Делай - раз!" и "Диверсанта" Андрей Малюков
Удар российских дронов-камикадзе по боевикам показали на видео
Глава МИД Турции: Убийство посла Карлова не разрушило дружбу Москвы и Анкары
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Православный календарь на 2022 год