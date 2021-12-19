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19.12.2021 20:45
Рубрика: Культура

Тюменские танцоры стали серебряными призерами мира

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Фото: Предоставлено сборной Тюменской области по танцевальному спорту Фото: Предоставлено сборной Тюменской области по танцевальному спорту
Фото: Предоставлено сборной Тюменской области по танцевальному спорту

Сегодня в Тюмень из Бремена возвращаются танцоры команды "Вера", обладатели серебряных медалей Чемпионата мира в латиноамериканской программе среди команд формейшн. Всего один балл отделил их от хозяев турнира, которые стали абсолютными лидерами.

Фото: Валерий Бычков
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Как подчеркивают знатоки, немцы и правда являются лучшими в своем классе. "У Германии очень сильная команда. Притом фонограмму для выступления они делают вместе с оркестром, а это тоже учитывается судьями, - соглашается официальный представитель "Веры" София Хайруллина. - И все же у нас отличный результат. А золото в "латине" брали только единожды".

Всего в ЧМ, который грозил сорваться из-за антиковидных ограничений, участвовали 13 коллективов. Накануне выступлений немецкие СМИ делали ставки, что основная борьба развернется между бременцами и тюменцами. Так и произошло. Экспертам и зрителям танцоры из далекой Сибири представили новую программу "Предвкушение", что олицетворяет ожидание праздника и успеха.

Кстати, отдохнуть после прилета серебряным чемпионам не придется - на этой неделе они покажут лучшие номера для земляков на вечере ""Формейшн "Вера" зажигает елки".

Как уже писала "РГ", ранее из-за режима 2G+ в Брауншвейг не смогла попасть часть команды "Вера", отрабатывающая европейскую программу - золотыми чемпионами они становились уже семь раз и намеревались вновь повторить успех.

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