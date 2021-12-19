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19.12.2021 12:48
Рубрика: Общество

Уральцев возмутило видео, где дрессировщик бьет дельфинов палкой

Текст: Анна Шиллер

Из-за видеоролика тренировки с дельфинами, который снял блогер в океанариуме Екатеринбурга, местные зоозащитники собираются обратиться в полицию, чтобы проверить условия дрессировки млекопитающих. Об этом рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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На видео показано, что тренер бьет палкой по воде, где находится дельфин. В самом океанариуме утверждают, что таким образом он обозначает место, где дельфину нужно выпрыгнуть во время выступления. По их словам, это - элемент обучения и подопечных никто не избивал. Пока заявление об инциденте в территориальные органы УВД не поступило, меры реагирования будут зависеть от результатов проверки.

Однако зрители, посмотревшие ролик, слабо верят в невиновность дрессировщика. Блогер, который выложил в Сеть тренировку с дельфинами, настаивает на распространении видео и защите животных.

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