Замену лифтов ускорит факторинг

Свердловская область стала первым регионом, который провел масштабную замену лифтов с помощью факторинга. Это ускоряет замену лифтов без повышения платы для жителей. В будущем новая схема станет основным способом финансирования таких работ, считают в Фонде содействия реформированию ЖКХ.

Работы по замене лифтов - самый дорогой вид капитального ремонта. У регионального оператора капремонта зачастую не хватает средств для проведения этих работ в срок, нужно либо искать дополнительные источники финансирования, либо выполнять их в рассрочку, пояснили в Ассоциации региональных операторов капремонта (АРОКР). Региональных денег нет, повышать взнос невозможно по социальным причинам, а подрядчики не хотят долго ждать оплаты.

При факторинге же работы подрядчику оплачивает своего рода посредник - факторинговая компания. Она как бы дает в долг регоператору, который этот долг гасит в течение нескольких лет. "Жители в срок получают новый лифт и на них не ложится дополнительная финансовая нагрузка", - подчеркивают в АРОКР.

В классической схеме привлечение факторинговой компании оплачивает подрядчик. Однако существует механизм господдержки - услуги фактора при замене лифтов оплачивает Фонд ЖКХ. Льготный порядок оплаты работ был введен несколько лет назад, однако первые регионы, желающие воспользоваться им, появились только в 2021-м. В Свердловской области с помощью факторинга уже заменили 140 лифтов в 59 домах в Верхней Пышме, Первоуральске и Екатеринбурге. Это улучшило условия проживания 14 703 человек.

К 2025 году необходимо заменить почти 80 тысяч лифтов в домах, где ремонт организует региональный оператор, всего в замене нуждаются 125 тысяч лифтов в многоквартирных домах.