Замену лифтов ускорит факторинг

Новости

Техас решил отгородится от Мексики без помощи Вашингтона 18:40
Из шахты в Кузбассе после аварии эвакуировали 120 горняков 18:38
В Кузбассе произошел пожар на шахте, где находились 128 горняков 18:04
Более 60% россиян старшего возраста вакцинировались от коронавируса 17:53
От COVID умер режиссер "Делай - раз!" и "Диверсанта" Андрей Малюков 17:40
В ближайшие часы в Москве начнется сильное похолодание 17:38
НАТО обсудит предложения РФ по гарантиям безопасности на следующей неделе 17:21
Врач назвал пациентов, которые тяжелее всего переносят COVID-19 17:02
Муж похитившей 23 млн рублей кассирши арестован в Ачинске 16:39
Гинцбург рассказал о лекарстве, подавляющем размножение COVID 16:24
В Австралии число детей, погибших на батуте, выросло до шести 16:09
Глава Минздрава рассказал об особенностях течения COVID-19 у детей 15:54
Биатлонистка Резцова стала третьей на этапе Кубка мира во Франции 15:52
Штамм "омикрон" стал доминирующим в Британии 15:47
Врач: Некоторые пациенты с ковидом в Москве теряли слух и зрение 15:44
Песков рассказал про эпидбезопасность Путина 15:37
Гинцбург объяснил, когда появится вакцина от коронавируса для детей с 6 лет 15:33
The Economist: Россия быстро заменит SWIFT своим аналогом 15:31
Собянин: На лечение пациента с COVID в Москве тратят около 240 тысяч рублей 15:28
Песков назвал противников вакцинации от коронавируса "опасными дураками" 15:23
Гинцбург рассказал, когда закончится пандемия коронавируса 15:21
Песков: Путина гнетет статистика смертности от коронавируса в России 15:16
Гинцбург: "Спутник V" можно обновить за пару недель 15:12
Читатели WP раскритиковали высокомерное отношение НАТО к России 15:11
Роспотребнадзор изучает возможность введения штрафов за отказ от вакцинации 15:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
19.12.2021 17:59
Рубрика: Экономика

Замену лифтов ускорит факторинг

Текст: Марина Трубилина
Свердловская область стала первым регионом, который провел масштабную замену лифтов с помощью факторинга. Это ускоряет замену лифтов без повышения платы для жителей. В будущем новая схема станет основным способом финансирования таких работ, считают в Фонде содействия реформированию ЖКХ.
В Москве заменили более трех тысяч лифтов по программе капремонта

Работы по замене лифтов - самый дорогой вид капитального ремонта. У регионального оператора капремонта зачастую не хватает средств для проведения этих работ в срок, нужно либо искать дополнительные источники финансирования, либо выполнять их в рассрочку, пояснили в Ассоциации региональных операторов капремонта (АРОКР). Региональных денег нет, повышать взнос невозможно по социальным причинам, а подрядчики не хотят долго ждать оплаты.

При факторинге же работы подрядчику оплачивает своего рода посредник - факторинговая компания. Она как бы дает в долг регоператору, который этот долг гасит в течение нескольких лет. "Жители в срок получают новый лифт и на них не ложится дополнительная финансовая нагрузка", - подчеркивают в АРОКР.

В классической схеме привлечение факторинговой компании оплачивает подрядчик. Однако существует механизм господдержки - услуги фактора при замене лифтов оплачивает Фонд ЖКХ. Льготный порядок оплаты работ был введен несколько лет назад, однако первые регионы, желающие воспользоваться им, появились только в 2021-м. В Свердловской области с помощью факторинга уже заменили 140 лифтов в 59 домах в Верхней Пышме, Первоуральске и Екатеринбурге. Это улучшило условия проживания 14 703 человек.

К 2025 году необходимо заменить почти 80 тысяч лифтов в домах, где ремонт организует региональный оператор, всего в замене нуждаются 125 тысяч лифтов в многоквартирных домах.

В регионах Экономика ЖКХ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Песков убежден, что ВОЗ признает "Спутник V" в течение нескольких месяцев
Попова назвала условия для закрытия границ
От COVID умер режиссер "Делай - раз!" и "Диверсанта" Андрей Малюков
Удар российских дронов-камикадзе по боевикам показали на видео
Глава МИД Турции: Убийство посла Карлова не разрушило дружбу Москвы и Анкары
Как получить выписку из электронной трудовой книжки
Почему при миллионах вакансий люди не могут найти работу