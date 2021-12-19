Штамм "омикрон" стал доминирующим в Британии

Штамм коронавируса "омикрон" стал доминирующим на территории Великобритании. Об этом в эфире телерадиокорпорации BBC заявил министр здравоохранения Соединенного Королевства Саджид Джавид.

По его словам, в британских больницах находятся тысячи людей, зараженных именно этим штаммом, что создает риск перегрузки системы здравоохранения.

"Люди начинают попадать в больницы с "омикроном", и, к сожалению, уже подтверждено семь смертей среди тех, кто были им заражены. Эти показатели могут показаться небольшими, однако нужно помнить, что люди, которые попадают в больницы, в среднем инфицируются за 17 дней до этого момента. 17 дней назад на "омикрон" приходилось лишь около 1 процента всех случаев заражения в стране, а сегодня этот показатель составляет примерно 60 процентов", - заявил Джавид.

Как отметил министр здравоохранения, не исключено, что власти страны ужесточат ограничения в преддверии рождественских каникул. В последние дни в королевстве регистрирует порядка 80-90 тысяч случаев коронавируса. Научная консультативная группа по чрезвычайным ситуациям предупредила, что этот показатель может вырасти до 200 тысяч - 2 миллионов в сутки уже к концу месяца (и до 10 тысяч госпитализаций).

"Это очень отрезвляющий анализ, мы очень серьезно к нему относимся", - подчеркнул Джавид.

Министр рекомендовал жителям страны ограничить контакты с другими людьми в предпраздничный период и как можно быстрее сделать бустерную прививку от коронавируса.