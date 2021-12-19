Т-34 с уральским характером: как появился первый в мире танковый конвейер

80 лет тому назад 18 декабря 1941 года из ворот Уральского танкового завода N183 им. Коминтерна вышел первый танк Т-34 местной сборки. До этого они производились в Харькове.

Хотя изначально завод в Нижнем Тагиле строился под другие задачи. Он был открыт 2 марта 1936 года под названием "Уральский вагоностроительный завод имени Ф.Э.Дзержинского". В отличие от многих советских предприятий это не было словесной маскировкой: он действительно производил тяжелые железнодорожные вагоны.

Но начавшаяся Великая Отечественная война и массовая эвакуация производств из западной части страны сделали из вагонного завода то, что потом стали называть Танкоградом. Государственный комитет обороны (ГКО) решил на базе нижнетагильского завода, принявшего оборудование 11 вывезенных предприятий, создать основное производство для принятых на вооружение в 1940 году танков Т-34. Этому способствовало и то, что Харьковский завод N183 им. Коминтерна, которому до войны было поручено производство "тридцатьчетверок", оказался в числе этих предприятий. Его название практически было скопировано для Танкограда. Естественно, с поправкой на изменившуюся географию.

Кроме названия, рабочих и инженерно-технических кадров, в Нижней Тагил привезли готовые корпуса, башни, двигатели и запчасти, произведенные еще в Харькове. Вот из них и собирали первые уральские танки.

Но через некоторое время возникла потребность произвести текущую модернизацию танка, а также применять более удачные технические решения. Сначала по мелочи, а потом уже и радикально облик и начинка Т-34 стали меняться.

С начала 1942 года Т-34 получает угловатую башню, которую танкисты прозвали "гайка". Интересно, что в течение года на танк ставили как "гайку", так и (из оставшихся харьковских запасов) сварную либо литую башню-"пирожок". Были изменены конструкция люка механика-водителя, смотровые приборы, основные детали ходовой части и многое другое. На броню ставили дополнительное экранирование.

К лету 1943 года на танке появляются порты для стрельбы из личного оружия, а также командирская башенка, сразу улучшившая обзор поля боя.

В ходе производства было подано много рационализаторских предложений. Благодаря им, а также в результате применения более оптимальных конструкторских решений, трудоемкость изготовления Т-34 сократилась в 2,4 раза, а стоимость снизилась вдвое: если в 1941 году танк стоил 270 тыс. рублей, то к 1945-му - уже 142 тыс. рублей. Наибольший прогресс произошел в производстве корпусов: трудозатраты сократились в 5 раз!

По итогам летней компании 1943 года (особенно Курской битвы) стало понятно, что Т-34 нуждается в более глубокой модернизации, поскольку у немцев появились мощные, хорошо защищенные и солидно вооруженные танки "Тигр", "Пантера", а также САУ "Фердинанд". Было принято решение усилить вооружение Т-34 и перейти с пушки калибра 76 мм на пушку 85 мм, а также увеличить бронирование передней части танка. А заодно - форму и объем башни, поскольку экипаж тоже увеличился - с 4 до 5 человек.

Модернизированный танк под название Т-34-85 поступил в войска в 1944 году и успешно служил до конца войны и после нее. В военные годы один только нижнетагильский завод (а "тридцатьчетверки" выпускались и на других предприятиях) произвел более 25 тысяч Т-34 и почти 7,5 тысяч танков Т-34-85.

Это наполовину закрыло потребности Красной армии в средних танках. Другими словами - каждый второй Т-34 имел уральское происхождение.