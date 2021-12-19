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Рубрика: В мире

Техас решил отгородится от Мексики без помощи Вашингтона

Текст: Юрий Ершов

Власти американского штата Техас, пишет еженедельник Spiegel, приступили к строительству стены вдоль границы с Мексикой. При этом они рассчитывают на собственные силы и ресурсы. Ведь, как известно, нынешний президент США Джо Байден запретил финансировать соответствующий проект своего предшественника Дональда Трампа.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Последний планировал отгородиться от потоков нелегальных мигрантов из Мексики более чем 700-километровым забором. Но пришедший в январе в Белый дом Байден "забраковал" начинание.

Однако в Техасе решили по-своему - дело Трампа надо продолжить. "Техас предпринимает беспримерный шаг по защите суверенитета Соединенных Штатов и нашего штата", - заявил накануне на пресс-конференции в пограничном Рио Гранде губернатор Техаса республиканец Грег Эббот, стоя на фоне строительных стальных конструкций и подъемного крана. И упрекнул администрацию Байдена в том, что она не выполняет своих задач по борьбе с незаконно проникающими в США южноамериканскими беженцами.

Поговаривают, замечает издание, что Эббот сам имеет виды на Белый дом. И не удивительно, что он обвинил "смертельных последствиях" миграционной политики Байдена. "Эта пограничная стена, которую вы видите за моей спиной, - сказал он, указывая на строительную площадку, - точная копия той, которую собирался возвести президент Трамп".

Кстати, политика Байдена в отношении миграции подвергается критике с разных сторон. Одни, пишет Spiegel, считают ее чрезмерно жесткой, другие - недостаточно решительной.

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