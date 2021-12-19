The Economist: Россия быстро заменит SWIFT своим аналогом

Отключение от международной банковской системы SWIFT не поможет Западу ослабить Россию, она просто перейдет на собственную аналогичную систему. Об этом пишет журнал The Economist, комментируя подобные идеи.

Как обращает внимание автор статьи, вообще реализовать эту инициативу довольно сложно. Первым препятствием на пути отключения от SWIFT будет руководство данной системы, которое старается быть политически нейтральным. К тому же многие европейские страны, такие как Германия, будут выступать против такого шага. Впрочем, прецедент уже существует: несколько лет назад США все же добились отключения иранских банков от SWIFT.

Но в случае с Россией это не принесет ожидаемого результата. Как пишет журнал, российские власти готовятся к отключению от SWIFT еще с 2014 года, когда США впервые предложили такой способ воздействия на Москву. И сейчас РФ готова к такому развитию событий. Российские банки и их иностранные партнеры попросту найдут другие способы взаимодействия, транзакции будут осуществляться через Систему передачи финансовых сообщений.

Зато ущерб будет нанесен Евросоюзу, который зависит от поставок газа из России, а также имеет на ее территории активы общей стоимостью в 350 миллиардов долларов.

Как отмечает The Economist, решение об отключении России от SWIFT также заставит Китай ускорить разработку собственной системы.

Напомним, SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.