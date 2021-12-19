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19.12.2021 15:31
Рубрика: В мире

The Economist: Россия быстро заменит SWIFT своим аналогом

Текст: Юрий Когалов

Отключение от международной банковской системы SWIFT не поможет Западу ослабить Россию, она просто перейдет на собственную аналогичную систему. Об этом пишет журнал The Economist, комментируя подобные идеи.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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Как обращает внимание автор статьи, вообще реализовать эту инициативу довольно сложно. Первым препятствием на пути отключения от SWIFT будет руководство данной системы, которое старается быть политически нейтральным. К тому же многие европейские страны, такие как Германия, будут выступать против такого шага. Впрочем, прецедент уже существует: несколько лет назад США все же добились отключения иранских банков от SWIFT.

Но в случае с Россией это не принесет ожидаемого результата. Как пишет журнал, российские власти готовятся к отключению от SWIFT еще с 2014 года, когда США впервые предложили такой способ воздействия на Москву. И сейчас РФ готова к такому развитию событий. Российские банки и их иностранные партнеры попросту найдут другие способы взаимодействия, транзакции будут осуществляться через Систему передачи финансовых сообщений.

Зато ущерб будет нанесен Евросоюзу, который зависит от поставок газа из России, а также имеет на ее территории активы общей стоимостью в 350 миллиардов долларов.

Как отмечает The Economist, решение об отключении России от SWIFT также заставит Китай ускорить разработку собственной системы.

Напомним, SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.

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