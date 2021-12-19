Ученые назвали еще один симптом рака поджелудочной железы

Британские ученые заявили об еще одном признаке рака поджелудочной железы. Речь идет о чувстве "щекотки" под ребрами. Об этом сообщает газета Daily Express со ссылкой на научные исследования.

Болезненные ощущения в подреберье при раке поджелудочной железы возникают из-за того, что этот орган расположен именно там. Как правило, пациенты говорят при этом об отдающей в спину боли, потере аппетита и веса. Однако некоторые люди, страдающие болезнью, также заявили и о других ощущениях, которые описали как "щекочущие" или "пульсирующие".

Газета приводит версию Фонда поджелудочной железы (The Pancreas Foundation), в которой говорится, что небольшое количество случаев рака поджелудочной железы называется раком островковых клеток. Эта форма заболевания может вызвать перепроизводство инсулина в поджелудочной железе, что приводит к снижению уровня сахара в крови. В результате у пациента может возникнуть озноб, мышечные спазмы и диарея.

Согласно отчетам журнала New Scientist, на которые ссылается Daily Express, рак поджелудочной железы является самым смертоносным из всех распространенных видов рака - 95% людей умирают в течение пяти лет после постановки диагноза. Эта опухоль с большей вероятностью развивает устойчивость к лекарствам, что снижает шансы на излечение.