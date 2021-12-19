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19.12.2021 15:08
Рубрика: Культура

В Москве открылась выставка "Новогодняя история игрушек"

Текст: Татьяна Владыкина
Всероссийский музей декоративного искусства и галерея InGallery в преддверии любимого всеми праздника представили выставку "Новогодняя история игрушек". Это самый светлый и сказочный проект уходящего года, уверены организаторы. И, кажется, они не ошиблись. Помните, как у Гайдара находчивые Чук и Гек украшали в глухой тайге елку? "Они ободрали все цветные картинки из старых журналов, из лоскутьев и ваты понашили зверьков, кукол...". Герои современной выставки тоже сделаны из ваты. Неуклюжие мишки, розовощекие девочки, задиристые мальчишки, бородатые деды морозы и нежные снегурочки каким-то чудом создают новогоднее настроение у детей и взрослых. Корреспондент "РГ" попыталась разобраться, почему незатейливая ватная игрушка покоряет современников.
Фото: Всероссийский музей декоративного искусства Фото: Всероссийский музей декоративного искусства
Фото: Всероссийский музей декоративного искусства

Катающиеся на санках мальчики, девочки с леденцами, щекастые младенцы в толстых одеяльцах - далеко не все ватные сюжеты. Каждую игрушку хочется разглядывать вечность - за каждой своя новогодне-зимняя история. Воронежские художники Виталий Мартыненко и Надя Козинина создали целые новогодние картины, героями которых стали ватные игрушки из домашней коллекции. На темных таинственных холстах эти, с виду грубоватые и неказистые игрушки, играют в снежки, разглядывают себя в зеркале, катают друг друга на санках и даже танцуют.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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"Коллекционировать игрушки мы начали лет десять назад, - рассказывает Виталий Мартыненко. - В моем детстве под елкой всегда стоял Дед Мороз из ваты, я вырос, и теперь он живет в моей семье. Но начинали мы коллекцию со стеклянных игрушек. Ватные казались какими-то грубоватыми, и даже вызывали отторжение".

Но однажды Виталий и Надя посмотрели на них по-другому.

"Мы купили Казачка, - вспоминает Надя Козинина, - и - влюбились".

За десять лет на интернет-аукционах они собрали внушительную коллекцию.

"Покупали для души, - рассказывает Виталий. - Многие были не в очень хорошем состоянии, зато с симпатичным лицом или с какими-то особенными движениями. У нас есть игрушка 30-х годов - лицо треснуло, где-то пятнышки, где-то надрывы - все это как возраст человека, про индивидуальность и непохожесть".

В долгой совместной профессиональной истории Виталия и Нади это всего лишь второй совместный проект. И, можно сказать, эксклюзивный.

"Перед праздником многие художники выставляют свои работы с новогодними игрушками, в основном это стекло, с ватой вроде бы никто не делал, нас зацепила эта идея и мы решили попробовать", - рассказывает Виталий.

Фото: Всероссийский музей декоративного искусства

Воспроизвести на холсте грубое ватное очарование не просто, но у художников получились настоящие шедевры.

"Работы делались долго, сложно, многослойным способом, из-за этой многослойности темный фон превращается в таинственную глубину, создает такое гофмановское настроение - и праздничное, и новогоднее, и сказочное, возникает ощущение тайны", - говорит Виталий.

Может быть поэтому в наш век изобилия, когда в магазинах полно елочных украшений на любой вкус и кошелек, возвращается интерес к простой игрушке из простого материала. Из ваты и клейстера. На выставке "Новогодняя история игрушек" можно увидеть ватную игрушку от мануфактуры "Московская игрушка", которая профессионально занимается возрождением производства. В музее мануфактуры хранится более 100 уникальных старинных и современных новогодних ватных игрушек с 1920-х годов до наших дней, картонажа и элементов декора дореволюционной и советской России.

"В поздние советские времена стали появляться актуальные, модные, яркие новогодние игрушки, гирлянды, теперь этот интерес схлынул, и людям захотелось вернуться к чему-то простому и доброму", - считает Виталий.

"Под Новый год всегда хочется сделать что-то праздничное и волшебное своими руками, - добавляет Надя. "Но бумага слишком скучный и обычный материал, стекло и пластик - сложный, а вата - это просто и интересно, - продолжает Виталий. - Плюс, накоплен большой культурный пласт, можно вернуться в прошлое, что-то взять оттуда и сделать новое в рамках традиции".

Свою елку Надя и Виталий будут наряжать вместе со своим семилетним сыном. И она обязательно будет живая. "Искуственная елка не дружит с живой ватной игрушкой", - говорит Виталий.

Фото: пресс-служба
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Однако, по данным социологов, почти половина наших соотечественников сегодня отдает предпочтение искусственной елке. "Многие не хотят лишних хлопот с осыпающимися иголками, - понимающе отмечает Виталий. - Но мы с отцом всегда ходили за живой елкой. В провинциальном городке было непросто добыть елку, их привозили на предприятия. Привезут грузовик елок, а они все какие-то кособокие, ободранные. У нас был знакомый в лесхозе, мы ездили к нему с санками за елкой. Отец всегда выбирал елку покрупнее, попушистее. Устанавливали ее в ...руль. У нас дома было старое рулевое колесо, я им играл, рулил, а под Новый год в него устанавливалась елка. Я очень любил лежать под елкой, она была большая, мама укладывала мне одеяло, я лежал, и смотрел сквозь ветки, наверх. Рядом была батарея, было тепло, и вылезать из этой сказки совсем не хотелось".

Фото: Всероссийский музей декоративного искусства

Спрашиваю, как художники относятся к современному елочному дизайну, когда вся елка в шарах одного цвета.

"Елка - это не про дизайн, это про тепло и уют, - убежден Виталий. - Возможно, наша елка яркая, дурацкая, выглядит бестолково, каждый подойдет и что-то повесит - не в то место, не те игрушки, но она живая".

"Елочный современный дизайн подходит тем, кто не знает, как украсить, он упрощает задачу, - говорит Надя. - Но на самом деле, елка - это портрет семьи". "Поэтому украшать елку надо с фантазией, по-домашнему, - добавляет Виталий. - Не совершенная елка, не совершенные игрушки - в этих недостатках появляется личность. И недостатками они кажутся только на первый взгляд, на самом деле - это достоинства, приметы индивидуальности".

Выставка продлится до 19 декабря.

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