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19.12.2021 12:01
Рубрика: Общество

В Москву съезжаются пушкинские учителя

Текст: Елена Новоселова

Мы все-таки встретимся в Москве, несмотря на закрытые границы и другие приметы ковидных времен.

Фото: iStock
Названы имена лучших учителей за рубежом, преподающих на русском языке

Лауреаты 21-го Международного конкурса русистов "Русский онлайн в пандемию: испытание или шанс?" съезжаются в столицу. Они пройдут посвящение в "пушкинские учителя" традиционной встречей в редакции "Российской газеты" и торжественной церемонией награждения. Офлайн!

В этом году на конкурс пришло почти две сотни эссе из 27 стран. Впервые - из Мексики. Из-за особых политических обстоятельств на Украине в первый раз за всю историю конкурса в нем не принимали участие русисты соседней страны. Зато Монголия отметилась интересными эссе и многочисленными участниками. Самыми активными традиционно были русисты из Узбекистана.

Испытание или шанс - "удаленка"? На этот вопрос, по мнению педагогов, нет однозначного ответа. Когда нет высокоскоростного интернета и учитель целый день сидит под палящими лучами солнца на крыше дома в далеком ауле Таджикистана, чтобы поймать связь и передать ученикам задание, это даже не испытание, а героизм. Но если уроки по русскому языку в Узбекистане транслируют три телеканала, что это, как не шанс для учителей переквалифицироваться в телезвезд?

Кстати, у нынешних 50 победителей - огромная группа поддержки. Это 75 лауреатов прошлых лет и полсотни призеров 2020 года, приславших работы на конкурс "Автограф Победы. О войне и мире на уроках русского" к 75-летию окончания Второй мировой и Великой Отечественной войн. На онлайн-церемонии награждения им была обещана встреча в Москве.

К слову, эссе, посвященные войне, написали рекордное число учителей. Мы получили 529 работ из 42 стран. А среди них 19 из Грузии, 17 - с Украины и 16 - из Туркмении. Откликнулись также педагоги Китая, Австралии и США. А рекордсменами стали Узбекистан, Беларусь, Армения и Киргизия.

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