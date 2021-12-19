В России начались испытания дрона "Орион" радиолокационной разведки

Российский беспилотник "Орион" может стать платформой для ведения радиолокационной разведки наземных и морских целей. Аппарат также будет способен выдавать целеуказания в интересах разведывательно-ударного контура единой системы управления тактического звена.

Как сообщают РИА-Новости, для ведения разведки "Орион" получил многофункциональную подфюзеляжную РЛС, которая позволяет вести радиотехническую разведку различных источников излучения, например зенитных ракетных комплексов.

Кроме того, испытуемая беспилотная платформа сможет передавать данные целей для роя дронов-камикадзе или других ударных воздушных аппаратов.

Отметим, что "Орион" способен подниматься на высоту 7000 метров, крейсерская скорость полета - 200 километров в час, в воздухе аппарат может находится до 24 часов. При максимальной взлетной массе 1150 килограмма, полезная нагрузка составляет - 200 килограммов.

Кстати

Кроме ведения разведки "Орион" способен наносить удары по наземным и воздушным целям. На полигоне в "Крыму" дрон с помощью ракеты "воздух-воздух" поразил другой беспилотник. Пуск ракеты был произведен с дистанции 4000 метров. "Орион" способен нести корректируемые авиабомбы КАБ-20 и КАБ-50, управляемые планирующие авиабомбы УПАБ-50, фугасные ФАБ-50, а также управляемые ракеты Х-50.