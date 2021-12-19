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19.12.2021 23:51
Рубрика: В мире

В Швеции начали вживлять в тело человека чипы с ковид-паспортами

Текст: Максим Макарычев

Шведская компания Epicenter начала выпуск чипов с ковид-паспортами, которые вживляются под кожу человека. По словам аналитика в области цифровых технологий Моа Петерсена, около шести тысяч человек в Швеции уже вставили в руку чип.

Как сообщает Ruptly со ссылкой на компанию-разработчика, подкожный имплант NFC позволяет считывать данные с помощью гаджета. Разработчики утверждают, что процедура введения чипа под кожу является безопасной и безболезненной. Устройства имплантируются в руку либо между локтем и кистью, либо между большим и указательным пальцами. По словам разработчиков, этот процесс "обратим на сто процентов" и чип можно вынуть из руки в любое время.

На чипах можно хранить не только ковид-паспорта, но и офисные документы, данные транспортных карт или абонемент в спортзал. "Это универсальная технология, которую можно использовать для самых разных целей, очень удобно, чтобы ковид-паспорт всегда был доступен на вашем имплантате", - сказал Ruptly главный специалист компании-разработчика Ханнес Сджоблад. По словам Стивена Нортэма, директора ведущей британской компании по имплантологии, сказанным в интервью мetro.co.uk, через 10-15 лет люди с микрочипами станут обычным явлением.

Данная новость вызвала шквал комментариев в соцсетях. Пользователи называют этот процесс "технологией слежения", позволяющей государству и определенным структурам вторгаться в частную жизнь человека и контролировать его образ жизни.

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