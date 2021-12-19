В США конгрессмены разругались из-за санкций против "Северного потока-2"

Американские конгрессмены разругались между собой из-за санкций против "Северного потока-2". Спор разразился на просторах социальной сети Twitter.

Сначала республиканец Тед Круз представил проект санкций против газопровода. А чтобы его рассмотрели, решил затормозить утверждение кандидатов, выдвинутых президентом Джо Байденом на посты в Госдепе.

"Это. Не. Демократия", - отреагировал на поступок Круза конгрессмен-демократ Эрик Сволвелл. "Тед Круз в меньшинстве. Какого черта у нас существует такая система, в рамках которой один человек может затормозить все дипломатические процессы?" - добавил он.

Республиканец не оставил выпад без ответа. "Тише, мальчик. Взрослые дяди работают", - написал он в Twitter.

"Над чем работают?" - поинтересовался тот в свою очередь.

К спору двух политиков подключились и другие американские чиновники и общественные деятели. По мнению некоторых из них, Круз саботирует интересы Соединенных Штатов.

Напомним, голосование по проекту, который предусматривает введение экономических ограничений из-за строительства трубопровода, должно состояться к 14 января. Оно должно стать частью сделки по утверждению номинаций Байдена на посты в Госдепе. Для прохождения документа необходима поддержка 60 сенаторов.