В США начнут выписывать штрафы для компаний за отказ от вакцинации

Управление по безопасности и гигиене труда (OSHA) США заявило, что начнет применять федеральный мандат на вакцины для предприятий с более чем 100 сотрудниками и выписывать штрафы уже 10 января.

Решение было принято через день после того, как 6-й окружной апелляционный суд США в Цинциннати в пятницу заявил, что предписание об обязательной вакцинации этой категории работников остается в силе после того, как предыдущие суды приостановили его действие, издав предварительные судебные запреты, сообщает Reuters. Это решение затрагивает интересы более 84 млн американцев.

Мандат, об исполнении которого Белый дом объявил в сентябре, требует, чтобы сотрудники таких предприятий были вакцинированы от COVID-19 или не реже раза в неделю проходили тестирование. Он должен вступить в силу 4 января. Однако администрация Байдена столкнулась с более чем двумя десятками судебных исков, поданных генпрокурорами некоторых штатов, предприятиями и бизнес-группами.

Критики данного решения утверждают, что OSHA не имеет полномочий обеспечивать его соблюдение, а требование обязательной вакцинации нарушает право штатов самим регулировать вопросы общественного здравоохранения. Суды в США, ссылаясь на американскую конституцию, отмечает Fox News, как правило, соглашаются с требованиями, которые предприятия и университеты устанавливают самостоятельно, а также с мандатами, предъявляемыми правительствами штатов и местными властями.

Полномочия на вакцинацию компаний, заключивших контракты с федеральным правительством, приостановлены по всей стране, в то время как отдельный мандат для медицинских работников, работающих на поставщиков, которые получают федеральное финансирование в рамках программ Medicare или Medicaid, заблокирован в половине американских штатов. Отдельные предписания администрации Байдена о вакцинах для федеральных государственных служащих и военных остаются в силе, как и требования об обязательном ношении масок для пассажиров авиакомпаний и лиц, пользующихся общественным транспортом.