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19.12.2021 17:02
Рубрика: Общество

Врач назвал пациентов, которые тяжелее всего переносят COVID-19

Текст: Евгения Думанская
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Хуже всего восстанавливаются пациенты, которых пришлось подключать к аппарату ЭКМО, рассказал замглавврача по анестезиологии и реаниматологии городской клинической больницы №52 в Москве Сергей Царенко.

Он сообщил, что у таких больных наблюдается крайняя степень заболевания, выживают два человека из десяти. Кроме того, эти пациенты хуже восстанавливаются.

"Больные долго лежащие, и в общем, это не приговор", - сказал доктор в эфире телеканала "Россия-1".

Сейчас средний возраст пациента на ЭКМО составляет 42,5 года, самому молодому зараженному в реанимации 52-ой больницы 28 лет - это мужчина с тяжелым поражением легких.

Экстракорпоральная мембранная оксигенация используется в случае, если пациенту уже не помогает ИВЛ. Аппарат перегоняет кровь и насыщает ее кислородом. С помощью ЭКМО можно поддерживать организм в течение нескольких недель и даже месяцев.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Также врачи больницы №52 рассказали, что максимально пациент провел в реанимации 120 дней. После этого он еще месяц лечился в отделении, а после выписки еще долго проходил реабилитационные мероприятия.

Медики отметили, что некоторые пациенты сталкиваются с серьезными последствиями коронавируса - среди них есть те, кто потерял зрение или слух. У некоторых после болезни не восстанавливается обоняние, а также следствием COVID-19 может стать облысение.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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