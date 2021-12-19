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19.12.2021 11:01
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 27 967 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
В 84 субъектах РФ подтверждено 27 967 случаев COVID-19 за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 8,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 3013
  • 2 Санкт-Петербург 1955
  • 3 Московская область 1825
  • 4 Краснодарский край 765
  • 5 Красноярский край 650
  • 6 Нижегородская область 636
  • 7 Пермский край 635
  • 8 Ростовская область 629
  • 9 Свердловская область 621
  • 10 Челябинская область 604
  • 11 Самарская область 588
  • 12 Иркутская область 586
  • 13 Омская область 521
  • 14 Воронежская область 512
  • 15 Алтайский край 498
  • 16 Республика Башкортостан 491
  • 17 Хабаровский край 477
  • 18 Ставропольский край 465
  • 19 Приморский край 454
  • 20 Новосибирская область 382
  • 21 Ленинградская область 357
  • 22 Волгоградская область 357
  • 23 Кемеровская область 351
  • 24 Саратовская область 341
  • 25 Тверская область 329
  • 26 Вологодская область 316
  • 27 Липецкая область 315
  • 28 Пензенская область 309
  • 29 Архангельская область 305
  • 30 Ульяновская область 299
  • 31 Тюменская область 298
  • 32 Владимирская область 290
  • 33 Белгородская область 284
  • 34 Забайкальский край 271
  • 35 Ярославская область 262
  • 36 Амурская область 257
  • 37 Астраханская область 242
  • 38 Кировская область 231
  • 39 Тульская область 230
  • 40 Республика Бурятия 224
  • 41 Орловская область 223
  • 42 Брянская область 223
  • 43 Республика Коми 220
  • 44 Смоленская область 220
  • 45 Тамбовская область 209
  • 46 Оренбургская область 209
  • 47 Ханты-Мансийский автономный округ 199
  • 48 Ивановская область 195
  • 49 Калужская область 195
  • 50 Рязанская область 190
  • 51 Калининградская область 189
  • 52 Томская область 188
  • 53 Республика Карелия 182
  • 54 Новгородская область 176
  • 55 Республика Крым 176
  • 56 Курская область 171
  • 57 Курганская область 170
  • 58 Псковская область 168
  • 59 Мурманская область 167
  • 60 Республика Дагестан 157
  • 61 Сахалинская область 153
  • 62 Костромская область 133
  • 63 Республика Хакасия 127
  • 64 Республика Саха (Якутия) 118
  • 65 Удмуртская Республика 115
  • 66 Республика Мордовия 114
  • 67 Ямало-Ненецкий автономный округ 113
  • 68 Севастополь 111
  • 69 Республика Марий Эл 106
  • 70 Республика Чувашия 106
  • 71 Республика Адыгея 96
  • 72 Кабардино-Балкарская Республика 95
  • 73 Республика Татарстан 94
  • 74 Республика Ингушетия 80
  • 75 Республика Северная Осетия-Алания 77
  • 76 Чеченская Республика 72
  • 77 Карачаево-Черкесская Республика 66
  • 78 Камчатский край 49
  • 79 Еврейская автономная область 34
  • 80 Республика Алтай 32
  • 81 Магаданская область 30
  • 82 Республика Калмыкия 18
  • 83 Республика Тыва 18
  • 84 Ненецкий автономный округ 8

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 214 790 случаев (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  1. Чукотский автономный округ 0%
  2. Республика Калмыкия 0,05%
  3. Республика Тыва 0,06%
За последние сутки подтверждено 1 023 смерти
  1. Москва 81
  2. Санкт-Петербург 67
  3. Московская область 55
  4. Красноярский край 37
  5. Воронежская область 36
  6. Волгоградская область 36
  7. Свердловская область 34
  8. Ставропольский край 30
  9. Челябинская область 28
  10. Алтайский край 27
  11. Иркутская область 27
  12. Республика Башкортостан 25
  13. Республика Крым 23
  14. Нижегородская область 23
  15. Брянская область 21
  16. Краснодарский край 21
  17. Ростовская область 20
  18. Республика Чувашия 20
  19. Самарская область 20
  20. Рязанская область 19
  21. Республика Хакасия 16
  22. Вологодская область 15
  23. Пермский край 14
  24. Тюменская область 13
  25. Новосибирская область 13
  26. Тульская область 12
  27. Ульяновская область 12
  28. Кабардино-Балкарская Республика 11
  29. Республика Бурятия 11
  30. Липецкая область 10
  31. Республика Коми 10
  32. Калининградская область 10
  33. Ханты-Мансийский автономный округ 10
  34. Омская область 10
  35. Ярославская область 9
  36. Республика Северная Осетия - Алания 9
  37. Оренбургская область 9
  38. Тамбовская область 8
  39. Архангельская область 8
  40. Мурманская область 8
  41. Астраханская область 8
  42. Чеченская Республика 8
  43. Саратовская область 8
  44. Курская область 7
  45. Калужская область 6
  46. Орловская область 6
  47. Пензенская область 6
  48. Белгородская область 5
  49. Костромская область 5
  50. Смоленская область 5
  51. Республика Карелия 5
  52. Новгородская область 5
  53. Псковская область 5
  54. Кемеровская область 5
  55. Забайкальский край 5
  56. Хабаровский край 5
  57. Еврейская автономная область 5
  58. Ивановская область 4
  59. Севастополь 4
  60. Республика Дагестан 4
  61. Республика Мордовия 4
  62. Республика Татарстан 4
  63. Республика Саха (Якутия) 4
  64. Тверская область 3
  65. Республика Марий Эл 3
  66. Удмуртская Республика 3
  67. Курганская область 3
  68. Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  69. Приморский край 3
  70. Амурская область 3
  71. Ленинградская область 2
  72. Республика Адыгея 2
  73. Сахалинская область 2
  74. Республика Калмыкия 1
  75. Карачаево-Черкесская Республика 1
  76. Республика Алтай 1
  77. Камчатский край 1
  78. Магаданская область 1

За весь период по России умерло 297 203 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 32 655 человек
  1. Москва 2661
  2. Московская область 1841
  3. Воронежская область 1027
  4. Нижегородская область 997
  5. Омская область 951
  6. Санкт-Петербург 920
  7. Челябинская область 865
  8. Самарская область 818
  9. Краснодарский край 804
  10. Пермский край 777
  11. Ростовская область 721
  12. Красноярский край 689
  13. Тюменская область 661
  14. Ярославская область 651
  15. Саратовская область 591
  16. Пензенская область 579
  17. Орловская область 574
  18. Смоленская область 552
  19. Иркутская область 516
  20. Новгородская область 513
  21. Ленинградская область 512
  22. Приморский край 507
  23. Курская область 505
  24. Алтайский край 502
  25. Курганская область 484
  26. Республика Башкортостан 473
  27. Хабаровский край 470
  28. Костромская область 464
  29. Свердловская область 430
  30. Архангельская область 428
  31. Владимирская область 385
  32. Брянская область 382
  33. Псковская область 373
  34. Вологодская область 365
  35. Оренбургская область 354
  36. Амурская область 342
  37. Ставропольский край 327
  38. Республика Крым 326
  39. Волгоградская область 325
  40. Томская область 318
  41. Астраханская область 291
  42. Калининградская область 268
  43. Кемеровская область 266
  44. Ивановская область 258
  45. Мурманская область 249
  46. Липецкая область 248
  47. Республика Саха (Якутия) 246
  48. Удмуртская Республика 240
  49. Республика Коми 224
  50. Забайкальский край 213
  51. Тульская область 210
  52. Республика Карелия 209
  53. Тверская область 207
  54. Республика Бурятия 206
  55. Республика Марий Эл 204
  56. Ханты-Мансийский автономный округ 200
  57. Республика Хакасия 197
  58. Рязанская область 189
  59. Ямало-Ненецкий автономный округ 173
  60. Республика Северная Осетия - Алания 162
  61. Кировская область 159
  62. Республика Мордовия 140
  63. Республика Татарстан 139
  64. Сахалинская область 134
  65. Республика Тыва 133
  66. Калужская область 132
  67. Новосибирская область 121
  68. Тамбовская область 119
  69. Республика Дагестан 115
  70. Севастополь 103
  71. Республика Ингушетия 101
  72. Карачаево-Черкесская Республика 97
  73. Республика Чувашия 97
  74. Еврейская автономная область 91
  75. Белгородская область 88
  76. Чеченская Республика 78
  77. Республика Адыгея 75
  78. Ульяновская область 74
  79. Кабардино-Балкарская Республика 71
  80. Камчатский край 53
  81. Магаданская область 34
  82. Республика Алтай 29
  83. Республика Калмыкия 16
  84. Ненецкий автономный округ 9
  85. Чукотский автономный округ 7

За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 984 921

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