За сутки в России подтверждено 27 967 случаев COVID-19 в 84 регионах

В 84 субъектах РФ подтверждено 27 967 случаев COVID-19 за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 8,1% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 3013

2 Санкт-Петербург 1955

3 Московская область 1825

4 Краснодарский край 765

5 Красноярский край 650

6 Нижегородская область 636

7 Пермский край 635

8 Ростовская область 629

9 Свердловская область 621

10 Челябинская область 604

11 Самарская область 588

12 Иркутская область 586

13 Омская область 521

14 Воронежская область 512

15 Алтайский край 498

16 Республика Башкортостан 491

17 Хабаровский край 477

18 Ставропольский край 465

19 Приморский край 454

20 Новосибирская область 382

21 Ленинградская область 357

22 Волгоградская область 357

23 Кемеровская область 351

24 Саратовская область 341

25 Тверская область 329

26 Вологодская область 316

27 Липецкая область 315

28 Пензенская область 309

29 Архангельская область 305

30 Ульяновская область 299

31 Тюменская область 298

32 Владимирская область 290

33 Белгородская область 284

34 Забайкальский край 271

35 Ярославская область 262

36 Амурская область 257

37 Астраханская область 242

38 Кировская область 231

39 Тульская область 230

40 Республика Бурятия 224

41 Орловская область 223

42 Брянская область 223

43 Республика Коми 220

44 Смоленская область 220

45 Тамбовская область 209

46 Оренбургская область 209

47 Ханты-Мансийский автономный округ 199

48 Ивановская область 195

49 Калужская область 195

50 Рязанская область 190

51 Калининградская область 189

52 Томская область 188

53 Республика Карелия 182

54 Новгородская область 176

55 Республика Крым 176

56 Курская область 171

57 Курганская область 170

58 Псковская область 168

59 Мурманская область 167

60 Республика Дагестан 157

61 Сахалинская область 153

62 Костромская область 133

63 Республика Хакасия 127

64 Республика Саха (Якутия) 118

65 Удмуртская Республика 115

66 Республика Мордовия 114

67 Ямало-Ненецкий автономный округ 113

68 Севастополь 111

69 Республика Марий Эл 106

70 Республика Чувашия 106

71 Республика Адыгея 96

72 Кабардино-Балкарская Республика 95

73 Республика Татарстан 94

74 Республика Ингушетия 80

75 Республика Северная Осетия-Алания 77

76 Чеченская Республика 72

77 Карачаево-Черкесская Республика 66

78 Камчатский край 49

79 Еврейская автономная область 34

80 Республика Алтай 32

81 Магаданская область 30

82 Республика Калмыкия 18

83 Республика Тыва 18

84 Ненецкий автономный округ 8 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 214 790 случаев (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки Чукотский автономный округ 0% Республика Калмыкия 0,05% Республика Тыва 0,06% За последние сутки подтверждено 1 023 смерти Москва 81 Санкт-Петербург 67 Московская область 55 Красноярский край 37 Воронежская область 36 Волгоградская область 36 Свердловская область 34 Ставропольский край 30 Челябинская область 28 Алтайский край 27 Иркутская область 27 Республика Башкортостан 25 Республика Крым 23 Нижегородская область 23 Брянская область 21 Краснодарский край 21 Ростовская область 20 Республика Чувашия 20 Самарская область 20 Рязанская область 19 Республика Хакасия 16 Вологодская область 15 Пермский край 14 Тюменская область 13 Новосибирская область 13 Тульская область 12 Ульяновская область 12 Кабардино-Балкарская Республика 11 Республика Бурятия 11 Липецкая область 10 Республика Коми 10 Калининградская область 10 Ханты-Мансийский автономный округ 10 Омская область 10 Ярославская область 9 Республика Северная Осетия - Алания 9 Оренбургская область 9 Тамбовская область 8 Архангельская область 8 Мурманская область 8 Астраханская область 8 Чеченская Республика 8 Саратовская область 8 Курская область 7 Калужская область 6 Орловская область 6 Пензенская область 6 Белгородская область 5 Костромская область 5 Смоленская область 5 Республика Карелия 5 Новгородская область 5 Псковская область 5 Кемеровская область 5 Забайкальский край 5 Хабаровский край 5 Еврейская автономная область 5 Ивановская область 4 Севастополь 4 Республика Дагестан 4 Республика Мордовия 4 Республика Татарстан 4 Республика Саха (Якутия) 4 Тверская область 3 Республика Марий Эл 3 Удмуртская Республика 3 Курганская область 3 Ямало-Ненецкий автономный округ 3 Приморский край 3 Амурская область 3 Ленинградская область 2 Республика Адыгея 2 Сахалинская область 2 Республика Калмыкия 1 Карачаево-Черкесская Республика 1 Республика Алтай 1 Камчатский край 1 Магаданская область 1 За весь период по России умерло 297 203 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 32 655 человек Москва 2661 Московская область 1841 Воронежская область 1027 Нижегородская область 997 Омская область 951 Санкт-Петербург 920 Челябинская область 865 Самарская область 818 Краснодарский край 804 Пермский край 777 Ростовская область 721 Красноярский край 689 Тюменская область 661 Ярославская область 651 Саратовская область 591 Пензенская область 579 Орловская область 574 Смоленская область 552 Иркутская область 516 Новгородская область 513 Ленинградская область 512 Приморский край 507 Курская область 505 Алтайский край 502 Курганская область 484 Республика Башкортостан 473 Хабаровский край 470 Костромская область 464 Свердловская область 430 Архангельская область 428 Владимирская область 385 Брянская область 382 Псковская область 373 Вологодская область 365 Оренбургская область 354 Амурская область 342 Ставропольский край 327 Республика Крым 326 Волгоградская область 325 Томская область 318 Астраханская область 291 Калининградская область 268 Кемеровская область 266 Ивановская область 258 Мурманская область 249 Липецкая область 248 Республика Саха (Якутия) 246 Удмуртская Республика 240 Республика Коми 224 Забайкальский край 213 Тульская область 210 Республика Карелия 209 Тверская область 207 Республика Бурятия 206 Республика Марий Эл 204 Ханты-Мансийский автономный округ 200 Республика Хакасия 197 Рязанская область 189 Ямало-Ненецкий автономный округ 173 Республика Северная Осетия - Алания 162 Кировская область 159 Республика Мордовия 140 Республика Татарстан 139 Сахалинская область 134 Республика Тыва 133 Калужская область 132 Новосибирская область 121 Тамбовская область 119 Республика Дагестан 115 Севастополь 103 Республика Ингушетия 101 Карачаево-Черкесская Республика 97 Республика Чувашия 97 Еврейская автономная область 91 Белгородская область 88 Чеченская Республика 78 Республика Адыгея 75 Ульяновская область 74 Кабардино-Балкарская Республика 71 Камчатский край 53 Магаданская область 34 Республика Алтай 29 Республика Калмыкия 16 Ненецкий автономный округ 9 Чукотский автономный округ 7 За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 984 921