За сутки в России подтверждено 27 967 случаев COVID-19 в 84 регионах

В 84 субъектах РФ подтверждено 27 967 случаев COVID-19 за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 8,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 3013
- 2 Санкт-Петербург 1955
- 3 Московская область 1825
- 4 Краснодарский край 765
- 5 Красноярский край 650
- 6 Нижегородская область 636
- 7 Пермский край 635
- 8 Ростовская область 629
- 9 Свердловская область 621
- 10 Челябинская область 604
- 11 Самарская область 588
- 12 Иркутская область 586
- 13 Омская область 521
- 14 Воронежская область 512
- 15 Алтайский край 498
- 16 Республика Башкортостан 491
- 17 Хабаровский край 477
- 18 Ставропольский край 465
- 19 Приморский край 454
- 20 Новосибирская область 382
- 21 Ленинградская область 357
- 22 Волгоградская область 357
- 23 Кемеровская область 351
- 24 Саратовская область 341
- 25 Тверская область 329
- 26 Вологодская область 316
- 27 Липецкая область 315
- 28 Пензенская область 309
- 29 Архангельская область 305
- 30 Ульяновская область 299
- 31 Тюменская область 298
- 32 Владимирская область 290
- 33 Белгородская область 284
- 34 Забайкальский край 271
- 35 Ярославская область 262
- 36 Амурская область 257
- 37 Астраханская область 242
- 38 Кировская область 231
- 39 Тульская область 230
- 40 Республика Бурятия 224
- 41 Орловская область 223
- 42 Брянская область 223
- 43 Республика Коми 220
- 44 Смоленская область 220
- 45 Тамбовская область 209
- 46 Оренбургская область 209
- 47 Ханты-Мансийский автономный округ 199
- 48 Ивановская область 195
- 49 Калужская область 195
- 50 Рязанская область 190
- 51 Калининградская область 189
- 52 Томская область 188
- 53 Республика Карелия 182
- 54 Новгородская область 176
- 55 Республика Крым 176
- 56 Курская область 171
- 57 Курганская область 170
- 58 Псковская область 168
- 59 Мурманская область 167
- 60 Республика Дагестан 157
- 61 Сахалинская область 153
- 62 Костромская область 133
- 63 Республика Хакасия 127
- 64 Республика Саха (Якутия) 118
- 65 Удмуртская Республика 115
- 66 Республика Мордовия 114
- 67 Ямало-Ненецкий автономный округ 113
- 68 Севастополь 111
- 69 Республика Марий Эл 106
- 70 Республика Чувашия 106
- 71 Республика Адыгея 96
- 72 Кабардино-Балкарская Республика 95
- 73 Республика Татарстан 94
- 74 Республика Ингушетия 80
- 75 Республика Северная Осетия-Алания 77
- 76 Чеченская Республика 72
- 77 Карачаево-Черкесская Республика 66
- 78 Камчатский край 49
- 79 Еврейская автономная область 34
- 80 Республика Алтай 32
- 81 Магаданская область 30
- 82 Республика Калмыкия 18
- 83 Республика Тыва 18
- 84 Ненецкий автономный округ 8
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 214 790 случаев (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- Чукотский автономный округ 0%
- Республика Калмыкия 0,05%
- Республика Тыва 0,06%
За последние сутки подтверждено 1 023 смерти
- Москва 81
- Санкт-Петербург 67
- Московская область 55
- Красноярский край 37
- Воронежская область 36
- Волгоградская область 36
- Свердловская область 34
- Ставропольский край 30
- Челябинская область 28
- Алтайский край 27
- Иркутская область 27
- Республика Башкортостан 25
- Республика Крым 23
- Нижегородская область 23
- Брянская область 21
- Краснодарский край 21
- Ростовская область 20
- Республика Чувашия 20
- Самарская область 20
- Рязанская область 19
- Республика Хакасия 16
- Вологодская область 15
- Пермский край 14
- Тюменская область 13
- Новосибирская область 13
- Тульская область 12
- Ульяновская область 12
- Кабардино-Балкарская Республика 11
- Республика Бурятия 11
- Липецкая область 10
- Республика Коми 10
- Калининградская область 10
- Ханты-Мансийский автономный округ 10
- Омская область 10
- Ярославская область 9
- Республика Северная Осетия - Алания 9
- Оренбургская область 9
- Тамбовская область 8
- Архангельская область 8
- Мурманская область 8
- Астраханская область 8
- Чеченская Республика 8
- Саратовская область 8
- Курская область 7
- Калужская область 6
- Орловская область 6
- Пензенская область 6
- Белгородская область 5
- Костромская область 5
- Смоленская область 5
- Республика Карелия 5
- Новгородская область 5
- Псковская область 5
- Кемеровская область 5
- Забайкальский край 5
- Хабаровский край 5
- Еврейская автономная область 5
- Ивановская область 4
- Севастополь 4
- Республика Дагестан 4
- Республика Мордовия 4
- Республика Татарстан 4
- Республика Саха (Якутия) 4
- Тверская область 3
- Республика Марий Эл 3
- Удмуртская Республика 3
- Курганская область 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Приморский край 3
- Амурская область 3
- Ленинградская область 2
- Республика Адыгея 2
- Сахалинская область 2
- Республика Калмыкия 1
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Республика Алтай 1
- Камчатский край 1
- Магаданская область 1
За весь период по России умерло 297 203 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 32 655 человек
- Москва 2661
- Московская область 1841
- Воронежская область 1027
- Нижегородская область 997
- Омская область 951
- Санкт-Петербург 920
- Челябинская область 865
- Самарская область 818
- Краснодарский край 804
- Пермский край 777
- Ростовская область 721
- Красноярский край 689
- Тюменская область 661
- Ярославская область 651
- Саратовская область 591
- Пензенская область 579
- Орловская область 574
- Смоленская область 552
- Иркутская область 516
- Новгородская область 513
- Ленинградская область 512
- Приморский край 507
- Курская область 505
- Алтайский край 502
- Курганская область 484
- Республика Башкортостан 473
- Хабаровский край 470
- Костромская область 464
- Свердловская область 430
- Архангельская область 428
- Владимирская область 385
- Брянская область 382
- Псковская область 373
- Вологодская область 365
- Оренбургская область 354
- Амурская область 342
- Ставропольский край 327
- Республика Крым 326
- Волгоградская область 325
- Томская область 318
- Астраханская область 291
- Калининградская область 268
- Кемеровская область 266
- Ивановская область 258
- Мурманская область 249
- Липецкая область 248
- Республика Саха (Якутия) 246
- Удмуртская Республика 240
- Республика Коми 224
- Забайкальский край 213
- Тульская область 210
- Республика Карелия 209
- Тверская область 207
- Республика Бурятия 206
- Республика Марий Эл 204
- Ханты-Мансийский автономный округ 200
- Республика Хакасия 197
- Рязанская область 189
- Ямало-Ненецкий автономный округ 173
- Республика Северная Осетия - Алания 162
- Кировская область 159
- Республика Мордовия 140
- Республика Татарстан 139
- Сахалинская область 134
- Республика Тыва 133
- Калужская область 132
- Новосибирская область 121
- Тамбовская область 119
- Республика Дагестан 115
- Севастополь 103
- Республика Ингушетия 101
- Карачаево-Черкесская Республика 97
- Республика Чувашия 97
- Еврейская автономная область 91
- Белгородская область 88
- Чеченская Республика 78
- Республика Адыгея 75
- Ульяновская область 74
- Кабардино-Балкарская Республика 71
- Камчатский край 53
- Магаданская область 34
- Республика Алтай 29
- Республика Калмыкия 16
- Ненецкий автономный округ 9
- Чукотский автономный округ 7
За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 984 921