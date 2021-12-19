Зачем идти на балет в кино?

Все, кто не успел купить билеты на главный новогодний балет Большого театра "Щелкунчик" на бессмертную музыку Петра Чайковского, могут посмотреть его в кино с 19 по 31 декабря. Снятая с помощью восьми камер постановка впечатляет не меньше театрального оригинала. В главных партиях - артисты Большого Маргарита Шрайнер, Семен Чудин, Денис Савин.

Зачем смотреть балет в кино, "РГ" рассказала куратор музыкального направления TheatreHD Майя Фарафонова.

"Наши зрители в разных городах ходят на "Щелкунчика" в кино уже не первый год: собираются в компании, наряжаются, приносят мандарины, конфеты и шампанское и отмечают праздник самым волшебным балетом, - говорит она. - При этом нельзя ставить знак равенства между форматами "театр в кино" и "театр по телевизору", это совершенно разные эмоции. Кинотеатр - это большой экран, качественный звук, это специальная съемка живого спектакля. Наконец, здесь сохраняются столь важные для театра непрерывность действия (нельзя поставить на паузу и уйти варить себе кофе, разрушив тем самым эффект погружения) и коллективная эмоция. На наших показах часто звучат аплодисменты, потому что граница между залом и экраном быстро стирается".

Не со всех мест в театре хорошо видно сцену, зато киноверсия "Щелкунчика" решает эту вечную проблему: камеры выхватывают те детали, которые не видны в зале даже с первого ряда партера, но чрезвычайно важны для понимания спектакля. Никто не спорит, что кино и театр - два разных искусства, но киноверсия позволяет разглядеть костюмы, нюансы мизансцен, мимику исполнителей.

Дополнительный бонус - перед показом и в антракте (в киноверсии, как в театре, есть антракт) - можно узнать об истории создания спектакля, посмотреть интервью с артистами, подглядеть, что происходит за закрытым занавесом - как артисты греются, пробуют сцену.

Еще один плюс "Щелкунчика" в кино - его стоимость, она гораздо ниже похода в театр.

Кстати

Большой театр объявил о дополнительной продаже билетов на декабрьские и январские показы "Щелкунчика". Билеты поступили в кассы театра 19 декабря.