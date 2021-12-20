35-летний Габриэль Борич стал президентом Чили

35-летний чилийский политик левого толка Габриэль Борич победил на выборах президента, выиграв второй тур в воскресенье. Он станет самым молодым главой государства с момента возвращения Чили к демократии в 1990 году.

По данным Избирательной службы Чили, при подсчете 99,95 процента бюллетеней Борич победил с 55,87 процентов голосов, одержав убедительную победу над своим правым оппонентом Хосе Антонио Кастом, который набрал 44,13 процентов голосов. Борич будет приведен к присяге в качестве президента 11 марта.

Выступая перед сторонниками в своей штаб-квартире в воскресенье вечером, избранный президент Борич поблагодарил народ Чили за приверженность идеалам свободы и демократии. Он пообещал бороться с изменением климата путем блокировки предложенного предыдущим правительством горнодобывающего проекта в стране, которая является крупнейшим в мире производителем меди. Борич также намерен покончить с частной пенсионной системой Чили - отличительной чертой неолиберальной экономической модели, навязанной диктатурой генерала Аугусто Пиночета, сообщает Associated Press.

"Мы новое поколение, которое возникло в общественной жизни, требуя, чтобы наши права уважались как права, а не рассматривались как потребительские товары или бизнес, - сказал Борич. - Мы знаем, что справедливость по-прежнему существует для богатых и справедливость для бедных, и мы больше не допустим, чтобы бедные продолжали расплачиваться за неравенство в Чили". Кстати, вдова чилийского диктатора Пиночета умерла за день до второго тура голосования. Борич также широко приветствовал союз чилийских женщин, входивший в его избирательный блок, пообещав, что они будут "главными действующими лицами" в правительстве, которое будет стремиться "оставить позади раз и навсегда патриархальное наследие Чили".

Тысячи людей собрались в центре Сантьяго, чтобы послушать выступление избранного президента.

Con casi el 56% de los votos, el Presidente electo más votado en la historia y en las elecciones más masivas. Celebraciones por Gabriel Boric Font #BoricPresidentedeChile pic.twitter.com/DbvXGOtvTs — 🌳Tinto #BoricPresidente (@pipepalquelee) December 20, 2021

По пути туда молодые сторонники Борича бурно выражали свои чувства - прыгали, кричали в унисон, размахивали флагами с именем кандидата. Это происходило в метро, повышение цен на проезд в котором в 2019 году вызвало волну общенациональных протестов. Борич был студенческим лидером в чилийской столице, протестовавшим против приватизированной системы образования страны вместе с тысячами других молодых людей десять лет назад. Он является сторонником права на аборт, модели государства всеобщего благосостояния и возглавляет широкую коалицию, в которую входит Коммунистическая партия Чили.

Каст поздравил своего оппонента "с его великим триумфом". "С сегодняшнего дня он избран президентом Чили и заслуживает нашего уважения и конструктивного сотрудничества. Чили должно быть всегда на первом месте", - написал Каст в Twitter. Ранее этот бизнесмен безуспешно пытался напугать избирателей тем, что его неопытный оппонент станет марионеткой в руках его союзников по Коммунистической партии Чили и нарушит "ход развития самой стабильной и развитой экономики Латинской Америки". Повестка дня 55-летнего бывшего конгрессмена включала снижение налогов для компаний, строительство барьеров на севере Чили для предотвращения незаконного въезда мигрантов и отмену абортов. Тем временем уходящий президент Себастьян Пинера, консервативный миллиардер, провел видеоконференцию с Боричем, чтобы предложить полную поддержку своего правительства в течение трехмесячного переходного периода.

В свои 35 лет Борич станет самым молодым современным президентом Чили, когда он вступит в должность в марте, и вторым президентом из "миллениалов" - "поколения тысячелетия" в Латинской Америке после президента Сальвадора Наиба Букеле. Только еще один глава государства, Джакомо Симончини из европейского города-государства Сан-Марино, моложе Борича. Его правительство, прогнозируют эксперты, будет находиться под пристальным вниманием во всей Латинской Америке, где Чили уже давно является предвестником новых региональных тенденций. Это была первая страна в Латинской Америке, которая порвала с господством США во время холодной войны и стала следовать социализму после избрания Сальвадора Альенде в 1970 году. Затем она изменила курс несколько лет спустя, когда переворот Пиночета положил начало периоду военных сил правого толка.

Амбициозная цель Борича - продвигать социал-демократию в европейском стиле, которая расширила бы экономические и политические права для борьбы с назревшим неравенством, не отклоняясь от авторитаризма. Лидеры Кубы и Венесуэлы поздравили Борича с победой на выборах.