Академик Аскар Акаев награжден престижной научной премией

Ломоносовской премией 1-й степени награжден академик Аскар Акаев. Премия присуждена за цикл работ "От эпохи великой дивергенции к эпохе великой конвергенции: математическое моделирование и прогнозирование долгосрочного технологического и экономического развития".

Это решение ученый совет МГУ принял единогласно. Акаев стал первым учёным из Средней Азии, удостоенным этой престижной премии. С этой наградой его поздравили академики Виктор Садовничий, Валерий Макаров и другие известные ученые.

Аскар Акаев является одним из наиболее авторитетных специалистов в области квантовой электроники, оптической отработки информации, теории вычислений, макроэкономики. Он автор более 150 научных работ, в том числе монографий, учебников и учебных пособий, семи изобретений, 20 книг.

Ученый в 2006 году был избран иностранным членом РАН. Так же Аскар Акаев является почетным членом Нью-Йоркской академии наук, Исламской академии наук и др.

Пре́мия и́мени М. В. Ломоно́сова МГУ присуждается Московским государственным университетом своим профессорам, преподавателям и научным сотрудникам с 1944 года за научную или педагогическую деятельность. Лауреатам премий вручается диплом, денежное поощрение, определяемое ежегодно Учёным советом МГУ, и нагрудный знак.