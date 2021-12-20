Андрей Хазин назначен и.о. ректора РГСУ

C 21 декабря исполняющим обязанности ректора Российского государственного социального университета назначен Андрей Хазин. Об этом сообщили в минобрнауки.

Андрей Хазин - известный ученый, член Российской академии художеств. Он возглавляет несколько попечительских советов крупных общественных и культурных проектов, прошедших под патронажем президента РФ, ЮНЕСКО и генсекретаря ООН.

С августа 2020 года Хазин исполнял обязанности Советника Президента ФГБУ "Российская академия художеств". Предыдущий ректор университета Наталья Починок уволилась по собственному желанию.