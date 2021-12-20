Apple выплатит сотрудникам премию на нужды работы из дома

Новости

Роспотребнадзор приостановил ввоз перца, винограда и гранатов из Турции 05:16
Ресторанам Забайкалья разрешили проводить корпоративы до часа ночи 04:58
На Камчатке с 21 декабря отменят QR-коды в самолетах и автобусах 04:50
Школьникам Якутска разрешили не приходить на уроки из-за морозов 04:31
На Филиппинах число жертв тайфуна "Раи" возросло до 208 04:20
Суд вынес приговоры бывшим чиновникам Рязанской области за взятки 03:58
Корабль "Союз МС-20" с экипажем отстыковался от МКС 03:36
Вильфанд предупредил россиян об опасной "волне холода" 03:05
В Москве с 20 декабря продлены сроки действия QR-кодов переболевших COVID-19 02:45
Чижов: ЕС может сыграть поддерживающую роль в переговорах России и США 02:17
Путин рассказал о предотвращении в России 32 терактов с начала года 01:28
Московское метро перенесло открытие "Рижской" на 2022 год 00:56
Названы регионы России с самым доступным для населения бензином 00:50
Возвращающийся на Землю экипаж перешел с МКС на борт "Союза МС-20" 00:15
В Швеции начали вживлять в тело человека чипы с ковид-паспортами 19.12.2021
Гарвард перейдет на онлайн-обучение из-за коронавируса 19.12.2021
Подозреваемого в убийстве двух женщин задержали в Москве 19.12.2021
Бориса Джонсона обвинили в организации вечеринки в период локдауна 19.12.2021
Попова рассказала о самом длительном случае заболевания коронавирусом 19.12.2021
Все регистрационные подразделения ГИБДД будут работать 20 декабря 19.12.2021
Опубликовано видео с места убийства двух женщин в Москве 19.12.2021
Подозреваемого в убийстве двух женщин разыскивают в Москве 19.12.2021
В Петербурге полицейский пострадал в аварии с BMW 19.12.2021
Более 454 тысяч военнослужащих прошли ревакцинацию 19.12.2021
Из шахты имени Рубана в Кузбассе после аварии вывели всех горняков 19.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Повышается необлагаемый налогом доход по вкладам
Повышается необлагаемый налогом доход по вкладам
20.12.2021 04:03
Рубрика: В мире

Apple выплатит сотрудникам премию на нужды работы из дома

Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 288(8639)
Компания Apple объявила о планах выплатить по тысяче долларов своим сотрудникам на содержание рабочего места дома. Такое решение принято после того, как угроза стремительного распространения в США омикрон-штамма COVID-19 заставила "яблочную" компанию в четвертый раз за полгода перенести планы по возвращении работников в офис.
Для работы на дому нужны и мебель, и техника, и связь. Как зарубежные, так и российские компании все чаще компенсируют сотрудникам такие расходы. Фото: Getty Images Для работы на дому нужны и мебель, и техника, и связь. Как зарубежные, так и российские компании все чаще компенсируют сотрудникам такие расходы. Фото: Getty Images
Для работы на дому нужны и мебель, и техника, и связь. Как зарубежные, так и российские компании все чаще компенсируют сотрудникам такие расходы. Фото: Getty Images

Глава калифорнийского IT-гиганта Тим Кук разослал всем сотрудникам письмо, в котором сообщил о продлении удаленки, призвал вакцинироваться и пообещал выплатить им по 1 тысяче долларов, чтобы было комфортнее трудиться на дому. Премию дадут всем без исключения работникам, включая персонал фирменных магазинов компании. Кук подчеркнул, что это - знак "приверженности Apple созданию более гибкой среды". "Эти средства призваны помочь вам с рабочим местом дома", - сказал глава компании, добавив, что ее сотрудники "могут использовать их так, как сочтут нужным".

Фото: Александр Корольков
Как понравиться работодателю на удаленке и какие вакансии самые высокооплачиваемые

В Apple планировали с 1 февраля 2022 года постепенно выводить персонал в офис, но теперь перенесли это на неопределенный срок. Аналогичные решения принимают и другие компании, например Microsoft.

Хотя рано или поздно планы по возвращении к офисной жизни материализуются, такие вложения в обустройство домашних рабочих мест для сотрудников подтверждают, что работодатели считают удаленку прочно укоренившейся формой труда, которая с окончанием пандемии никуда не денется. Например, в Apple планируют ввести гибридный режим. В офис сотрудники будут приходить три дня в неделю - по понедельникам, вторникам и четвергам. Кроме того, они смогут в течение года брать один месяц для работы из дома.

Законодательство в США на федеральном уровне не обязывает работодателей компенсировать сотрудникам расходы, связанные с выполнением обязанностей на удаленке, но в некоторых штатах (например, Иллинойс, Калифорния, Массачусетс) такие законы действуют. Делается это в разных формах. Например, Google, Shopify и Twitter при массовом переводе на удаленку в начале пандемии выплатили сотрудникам по 1000 долларов для обустройства рабочего места дома.

Apple и другие работодатели держат в уме возвращение в офис, но вкладываются и в обустройство рабочих мест для сотрудников на дому

Другие компании выделяли средства более адресно. Например, сервис по поиску работы Indeed компенсировал персоналу покупку стола, кресла или освещения на сумму до 500 долларов. Компания по онлайн-образованию Chegg выделяла до 500 долларов на рабочую мебель для дома, а также оплачивает счета за интернет. А разработчик ПО Buffer, экспериментировавший с удаленкой и до пандемии, помимо разовой компенсации за обустройство рабочего места выплачивает сотрудникам по 200 долларов ежегодно на связанные с трудовым процессом расходы, например, на канцтовары или расходные материалы. Часть работодателей перечисляют такие выплаты ежемесячно, а некоторые даже компенсируют повышенные расходы на электроэнергию при работе на дому.

Как у нас

В России требования трудового законодательства однозначны: работодатель должен обеспечивать персонал всем необходимым для работы, в том числе техникой. Если сотрудник использует для работы личный компьютер, принтер и другое оборудование, работодатель компенсирует износ техники. Стоимость организации рабочего места - с мебелью и техникой - обходится в 100-120 тыс. руб.

Российские компании с самого начала пандемии и перевода сотрудников на удаленный режим работы помогают обустраивать рабочие места дома. Причем речь может идти как о компенсации на оплату интернета, мобильной связи и электроэнергии, так и об организации домашнего офиса "под ключ". В "Лаборатории Касперского" помогли сотрудникам с техникой для работы из дома и выплатили компенсации на обустройство рабочих мест. Кроме того, по словам Юлии Кожевниковой, старшего HR бизнес-партнера "Лаборатории Касперского", у сотрудников сохранились возможности компенсировать занятия фитнесом, питанием, мобильную связь, проходить онлайн-обучение и прикрепиться к ДМС в регионе проживания.

В CloudPayments обеспечивают удаленных сотрудников ноутбуками, необходимым программным обеспечением и средствами защиты информации. Сотрудникам некоторых подразделений, которые часто совершают мобильные звонки, компенсируются затраты на связь, сообщил "РГ" Дмитрий Спиридонов, сооснователь и генеральный директор компании.

Бизнес готов оказать помощь сотрудникам, если работа из дома оказалась не комфортной и сотрудник хотел бы вернуться в офис. По словам Екатерины Дементьевой, директора по персоналу компании "МойОфис", в разгар пандемии компания привозила сотрудникам домой ноутбуки, принтеры, рабочие станции, а при необходимости и столы. Также оказывается помощь и с перемещением обратно в офис.

Подготовили Алексей Дуэль, Олег Капранов, Иван Черноусов

В мире США Компании Информационные технологии Apple

Главное сегодня

Путин рассказал о предотвращении в России 32 терактов с начала года
Чижов: ЕС может сыграть поддерживающую роль в переговорах России и США
В Москве с 20 декабря продлены сроки действия QR-кодов переболевших COVID-19
Корабль "Союз МС-20" с экипажем отстыковался от МКС
Вильфанд предупредил россиян об опасной "волне холода"
Председатель кабмина Кыргызстана: Период затянувшихся политических реформ завершен
В США обнародовали новые материалы об убийстве Кеннеди