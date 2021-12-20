Apple выплатит сотрудникам премию на нужды работы из дома

Компания Apple объявила о планах выплатить по тысяче долларов своим сотрудникам на содержание рабочего места дома. Такое решение принято после того, как угроза стремительного распространения в США омикрон-штамма COVID-19 заставила "яблочную" компанию в четвертый раз за полгода перенести планы по возвращении работников в офис.

Для работы на дому нужны и мебель, и техника, и связь. Как зарубежные, так и российские компании все чаще компенсируют сотрудникам такие расходы. Фото: Getty Images

Глава калифорнийского IT-гиганта Тим Кук разослал всем сотрудникам письмо, в котором сообщил о продлении удаленки, призвал вакцинироваться и пообещал выплатить им по 1 тысяче долларов, чтобы было комфортнее трудиться на дому. Премию дадут всем без исключения работникам, включая персонал фирменных магазинов компании. Кук подчеркнул, что это - знак "приверженности Apple созданию более гибкой среды". "Эти средства призваны помочь вам с рабочим местом дома", - сказал глава компании, добавив, что ее сотрудники "могут использовать их так, как сочтут нужным".

В Apple планировали с 1 февраля 2022 года постепенно выводить персонал в офис, но теперь перенесли это на неопределенный срок. Аналогичные решения принимают и другие компании, например Microsoft.

Хотя рано или поздно планы по возвращении к офисной жизни материализуются, такие вложения в обустройство домашних рабочих мест для сотрудников подтверждают, что работодатели считают удаленку прочно укоренившейся формой труда, которая с окончанием пандемии никуда не денется. Например, в Apple планируют ввести гибридный режим. В офис сотрудники будут приходить три дня в неделю - по понедельникам, вторникам и четвергам. Кроме того, они смогут в течение года брать один месяц для работы из дома.

Законодательство в США на федеральном уровне не обязывает работодателей компенсировать сотрудникам расходы, связанные с выполнением обязанностей на удаленке, но в некоторых штатах (например, Иллинойс, Калифорния, Массачусетс) такие законы действуют. Делается это в разных формах. Например, Google, Shopify и Twitter при массовом переводе на удаленку в начале пандемии выплатили сотрудникам по 1000 долларов для обустройства рабочего места дома.

Apple и другие работодатели держат в уме возвращение в офис, но вкладываются и в обустройство рабочих мест для сотрудников на дому

Другие компании выделяли средства более адресно. Например, сервис по поиску работы Indeed компенсировал персоналу покупку стола, кресла или освещения на сумму до 500 долларов. Компания по онлайн-образованию Chegg выделяла до 500 долларов на рабочую мебель для дома, а также оплачивает счета за интернет. А разработчик ПО Buffer, экспериментировавший с удаленкой и до пандемии, помимо разовой компенсации за обустройство рабочего места выплачивает сотрудникам по 200 долларов ежегодно на связанные с трудовым процессом расходы, например, на канцтовары или расходные материалы. Часть работодателей перечисляют такие выплаты ежемесячно, а некоторые даже компенсируют повышенные расходы на электроэнергию при работе на дому.

Как у нас

В России требования трудового законодательства однозначны: работодатель должен обеспечивать персонал всем необходимым для работы, в том числе техникой. Если сотрудник использует для работы личный компьютер, принтер и другое оборудование, работодатель компенсирует износ техники. Стоимость организации рабочего места - с мебелью и техникой - обходится в 100-120 тыс. руб.

Российские компании с самого начала пандемии и перевода сотрудников на удаленный режим работы помогают обустраивать рабочие места дома. Причем речь может идти как о компенсации на оплату интернета, мобильной связи и электроэнергии, так и об организации домашнего офиса "под ключ". В "Лаборатории Касперского" помогли сотрудникам с техникой для работы из дома и выплатили компенсации на обустройство рабочих мест. Кроме того, по словам Юлии Кожевниковой, старшего HR бизнес-партнера "Лаборатории Касперского", у сотрудников сохранились возможности компенсировать занятия фитнесом, питанием, мобильную связь, проходить онлайн-обучение и прикрепиться к ДМС в регионе проживания.

В CloudPayments обеспечивают удаленных сотрудников ноутбуками, необходимым программным обеспечением и средствами защиты информации. Сотрудникам некоторых подразделений, которые часто совершают мобильные звонки, компенсируются затраты на связь, сообщил "РГ" Дмитрий Спиридонов, сооснователь и генеральный директор компании.

Бизнес готов оказать помощь сотрудникам, если работа из дома оказалась не комфортной и сотрудник хотел бы вернуться в офис. По словам Екатерины Дементьевой, директора по персоналу компании "МойОфис", в разгар пандемии компания привозила сотрудникам домой ноутбуки, принтеры, рабочие станции, а при необходимости и столы. Также оказывается помощь и с перемещением обратно в офис.

Подготовили Алексей Дуэль, Олег Капранов, Иван Черноусов