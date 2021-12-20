Атомоход "Арктика" ведет караван судов из Карского моря в Певек

Атомный ледокол "Арктика" - головной в серии атомоходов проекта 22220, что создаются для обеспечения круглогодичной навигации на трассах Севморпути и уже работают там, - взял под проводку свой первый караван.

Без ледокольной проводки на Севморпути, как правило, не обойтись. Фото: "Атомфлот"

По сообщению "Атомфлота", 18 декабря у западной кромки льдов Карского моря морские транспорты "Юрий Аршеневский", "Полар Кинг", "Инженер Трубин" и дизельный ледокол "Капитан Драницын" встали в коридор, пробитый "Арктикой" во льдах, и следуют за ледоколом на восток. Переход до порта назначения Певек с учетом ледовой обстановки займет по расчетам около 20 суток. На борту транспортных судов - грузы для компаний, которые реализуют инвестиционные проекты в Чукотском автономном округе.

Как отметил генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Мустафа Кашка, достичь нужных договоренностей и выделить в срочном порядке ледокол, чтобы завершить доставку жизненно важных грузов в Певек, помогло деловое взаимодействие между всеми участниками процесса, включая компании-заказчики по проводкам в Карском море, Минвостокразвитие и сам "Атомфлот".

"А проводка каравана в восточном направлении станет первой для головного универсального атомного ледокола "Арктика", - акцентировал глава "Атомфлота". - Результаты рейса будут изучены специалистами предприятия и лягут в рекомендации при переходе к круглогодичной навигации".

Напомним, что ранее на трассе Севморпути работал с судами, требующими срочной ледокольной проводки, атомный ледокол "Таймыр". В период с 22 ноября по 6 декабря 2021 года он осуществил успешную проводку каравана судов (Kumpula, "Владимир Русанов", "Северный проект", "РЗК Константа", "Турухан", "Григорий Шелихов" и "Механик Пустошный") в западном направлении.

"Вайгач" завершает вывод каравана из тяжелых льдов. Фото: "Атомфлот"

А 16 декабря уже атомный ледокол "Ямал" взял под проводку модулевоз PUGNAX, следующий из Китая в Мурманск. Груз на борту - модули для строительства заводов по производству сжиженного природного газа…

Как пояснили "РГ" в "Атомфлоте", находящиеся в строю атомные ледоколы задействованы и работают, как правило, по долговременным контрактным обязательствам. И снять ледокол в одном месте, чтобы экстренно направить его в другое, весьма непросто, а иногда и не возможно, если нужные заявки не были поданы заблаговременно.

В связи со сложной для судоходства ледовой обстановкой, которая сложилась этой осенью в акватории Севморпути, при госкорпорации "Росатом" создан и работает оперативный штаб под руководством заместителя генерального директора - руководителя Дирекции СМП Вячеслава Рукши. Для выработки мер коллективного реагирования на меняющуюся ситуацию в оперативный штаб вошли представители Минтранса России, правительства Чукотского автономного округа, ФГУП "Атомфлот", Объединенной судостроительной корпорации и крупнейших коммерческих компаний, работающих в Арктике и Заполярье: "НОВАТЭК", "Норильский никель", "Газпромнефть", "Газпромнефть Шиппинг", "Роснефть".

Будни ледокольные… Фото: "Атомфлот"

С учетом мнения всех заинтересованных участников и была проработана схема проводки в порт Певек теплоходов "Юрий Аршеневский", "Инженер Трубин" и "Полар Кинг". А приоритетные для отправки грузы определяли накануне на рабочем совещании в Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Сейчас оперативным штабом совместно с Минвостокразвития прорабатывается возможность второго рейса. Его назначение и возможные сроки увязывают с ожидаемым вводом в эксплуатацию атомного ледокола "Сибирь" - следующего в линейке после головной "Арктики".

Тем временем

Установлен новый рекорд грузоперевозок по Севморпути. По состоянию на 17 декабря 2021 года объем перевозки грузов в акватории Севморпути превысил 33,5 млн тонн - такие данные приводят Штаб морских операций "Атомфлота" и Администрация СМП, подведомственная Росморречфлоту Минтранса России. Ожидают, что по итогам 2021 года грузооборот на Севморпути превысит 34 млн тонн. В 2016-м он был, для сравнения, всего 7,5 млн тонн, но уже тогда превысил максимальные показатели, достигнутые в СССР (6,5 млн тонн в 1987 году).

Цель федерального проекта "Развитие Северного морского пути" - создание инфраструктуры, которая призвана обеспечить рост грузопотока до 80 млн тонн в 2024 году и 110 млн тонн к 2030 году, а также увеличение суммарной мощности морских портов до 110 и 115 млн тонн соответственно.

С 2018 года согласно федеральному закону, который наделил ГК "Росатом" полномочиями в сфере развития и функционирования Северного морского пути, управление им строится на принципе "двух ключей": за нормативное регулирование отвечает Минтранс России, за коммерческие и хозяйственные функции - госкорпорация "Росатом".