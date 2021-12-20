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20.12.2021 13:49
Рубрика: В мире

Байден возобновил совместные с Мексикой программы по мигрантам

Текст: Елизавета Феофилова
США и Мексика объявили о восстановлении программы по мигрантам, которая активно проводилась во времена правления президента Дональда Трампа. После прихода в Белый дом Джо Байдена эта программа была временно заморожена, однако теперь ее реализация возобновилась.
Фото: Julio Cortez/ AP Photo Фото: Julio Cortez/ AP Photo
Фото: Julio Cortez/ AP Photo

Проблема нелегальной миграции уже долгие годы стоит перед США. Каждый президент Соединенных Штатов пытается найти пути ее решения. При этом представители Республиканской партии всегда занимали в этом вопросе более жесткую позицию, чем представители Демократической. Так что неудивительно, что именно Трамп, будучи сторонником радикальных мер в отношении мигрантов, реализовывал применительно к беженцам весьма жесткую программу.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Заняв пост президента 20 января 2017 года, Трамп уже через семь дней обнародовал указ, касающийся миграционной политики, о необходимости реформы которой он заявлял, еще будучи кандидатом на пост главы государства. Среди объявленных мер были следующие шаги: усиление охраны границы на юге страны, которая предусматривала строительство стены на границе с Мексикой, а также высылка за пределы США нелегалов с криминальным прошлым. Трамп заявил о прекращении финансовой помощи тем городам, где не соглашались выдать федеральным властям нелегальных мигрантов, и высказался за запрет на въезд в США граждан шести государств: Ирана, Йемена, Ливии, Судана, Сирии, Сомали. Во время президентства Трампа произошел пересмотр законодательства, регулирующего квотирование миграции. Так, если до Трампа квота на прием беженцев в США составляла 110 тысяч человек в год, то при Трампе эта квота была сокращена вдвое.

Эти шаги вызвали в США сильный общественный резонанс и критические отзывы со стороны ООН, правозащитных организаций и общественных деятелей. Оппоненты действий Трампа утверждали, что американский лидер нарушает основы религиозного и национального равноправия. В свою очередь, Трамп объяснял свои действия борьбой против терроризма.

В рамках миграционной политики в январе 2019 года американский президент инициировал программу "Протоколы защиты мигрантов", получившей впоследствии неофициальное название "Оставайтесь в Мексике". Эта программа касалась перемещения беженцев через границу между США и Мексикой. Так, многие, кто пытался попасть в Америку через мексиканскую границу, были вынуждены месяцами ждать за пределами американской территории решения судов о предоставлении им убежища в Соединенных Штатах. В рамках программы с американской границы в Мексику было возвращено около 70 тысяч нелегальных мигрантов. Критики этой программы говорили о том, что мигранты, находясь в лагерях для беженцев, нередко становились жертвами преступлений. Организация Human Rights First предоставила данные о том, что за время действия программы было зарегистрировано около 1500 случаев пыток, изнасилований, похищений и других преступлений.

Поскольку программа Трампа по мигрантам регулярно сталкивалась с критикой, президент Джо Байден не мог обойти эту тему в рамках своей избирательной кампании. Будучи представителем Демократической партии США, традиционно имеющей более лояльные взгляды на решение миграционной проблемы, Байден обещал прекратить реализуемую его предшественником миграционную политику. И уже в июне 2021 года, спустя несколько месяцев после вступления в должность, Байден прекратил действие программы "Протоколы защиты мигрантов".

Фото: Mark WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
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Однако вскоре власти штатов Техас и Миссури подали иски в федеральный суд США заявив, что администрация Байдена слишком резко изменила политику в отношении миграции, не приняв каких-либо переходных мер. Штаты потребовали от Байдена вернуть прежнюю миграционную программу. Иски Техаса и Миссури были удовлетворены, а попытки вашингтонской администрации обжаловать это решение в Верховном суде не увенчались успехом. В итоге 2 декабря 2021 года суд вынес вердикт: возобновить программу по мигрантам уже с 6 декабря.

Возобновление программы - очевидный удар по имиджу администрации Джо Байдена, обещавшей изменения в миграционных вопросах своим избирателям. Тем не менее Байден отказался реализовывать программу в том виде, в каком ее задумал Трамп, и внес в нее коррективы. В частности, президент США обещал, что теперь американские власти будут быстрее рассматривать дела о предоставлении убежища беженцам. Байден также согласился выделить деньги на строительство новых лагерей для тех мигрантов, кто ждет в Мексике вердикта американской Фемиды.

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