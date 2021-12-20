Байден возобновил совместные с Мексикой программы по мигрантам

США и Мексика объявили о восстановлении программы по мигрантам, которая активно проводилась во времена правления президента Дональда Трампа. После прихода в Белый дом Джо Байдена эта программа была временно заморожена, однако теперь ее реализация возобновилась.

Проблема нелегальной миграции уже долгие годы стоит перед США. Каждый президент Соединенных Штатов пытается найти пути ее решения. При этом представители Республиканской партии всегда занимали в этом вопросе более жесткую позицию, чем представители Демократической. Так что неудивительно, что именно Трамп, будучи сторонником радикальных мер в отношении мигрантов, реализовывал применительно к беженцам весьма жесткую программу.

Заняв пост президента 20 января 2017 года, Трамп уже через семь дней обнародовал указ, касающийся миграционной политики, о необходимости реформы которой он заявлял, еще будучи кандидатом на пост главы государства. Среди объявленных мер были следующие шаги: усиление охраны границы на юге страны, которая предусматривала строительство стены на границе с Мексикой, а также высылка за пределы США нелегалов с криминальным прошлым. Трамп заявил о прекращении финансовой помощи тем городам, где не соглашались выдать федеральным властям нелегальных мигрантов, и высказался за запрет на въезд в США граждан шести государств: Ирана, Йемена, Ливии, Судана, Сирии, Сомали. Во время президентства Трампа произошел пересмотр законодательства, регулирующего квотирование миграции. Так, если до Трампа квота на прием беженцев в США составляла 110 тысяч человек в год, то при Трампе эта квота была сокращена вдвое.

Эти шаги вызвали в США сильный общественный резонанс и критические отзывы со стороны ООН, правозащитных организаций и общественных деятелей. Оппоненты действий Трампа утверждали, что американский лидер нарушает основы религиозного и национального равноправия. В свою очередь, Трамп объяснял свои действия борьбой против терроризма.

В рамках миграционной политики в январе 2019 года американский президент инициировал программу "Протоколы защиты мигрантов", получившей впоследствии неофициальное название "Оставайтесь в Мексике". Эта программа касалась перемещения беженцев через границу между США и Мексикой. Так, многие, кто пытался попасть в Америку через мексиканскую границу, были вынуждены месяцами ждать за пределами американской территории решения судов о предоставлении им убежища в Соединенных Штатах. В рамках программы с американской границы в Мексику было возвращено около 70 тысяч нелегальных мигрантов. Критики этой программы говорили о том, что мигранты, находясь в лагерях для беженцев, нередко становились жертвами преступлений. Организация Human Rights First предоставила данные о том, что за время действия программы было зарегистрировано около 1500 случаев пыток, изнасилований, похищений и других преступлений.

Поскольку программа Трампа по мигрантам регулярно сталкивалась с критикой, президент Джо Байден не мог обойти эту тему в рамках своей избирательной кампании. Будучи представителем Демократической партии США, традиционно имеющей более лояльные взгляды на решение миграционной проблемы, Байден обещал прекратить реализуемую его предшественником миграционную политику. И уже в июне 2021 года, спустя несколько месяцев после вступления в должность, Байден прекратил действие программы "Протоколы защиты мигрантов".

Однако вскоре власти штатов Техас и Миссури подали иски в федеральный суд США заявив, что администрация Байдена слишком резко изменила политику в отношении миграции, не приняв каких-либо переходных мер. Штаты потребовали от Байдена вернуть прежнюю миграционную программу. Иски Техаса и Миссури были удовлетворены, а попытки вашингтонской администрации обжаловать это решение в Верховном суде не увенчались успехом. В итоге 2 декабря 2021 года суд вынес вердикт: возобновить программу по мигрантам уже с 6 декабря.

Возобновление программы - очевидный удар по имиджу администрации Джо Байдена, обещавшей изменения в миграционных вопросах своим избирателям. Тем не менее Байден отказался реализовывать программу в том виде, в каком ее задумал Трамп, и внес в нее коррективы. В частности, президент США обещал, что теперь американские власти будут быстрее рассматривать дела о предоставлении убежища беженцам. Байден также согласился выделить деньги на строительство новых лагерей для тех мигрантов, кто ждет в Мексике вердикта американской Фемиды.