Банк России опроверг взлом своей платежной системы хакерами

Хакеры не взламывали платежную систему Банка России. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ РФ Вадим Уваров, комментируя недавние сообщения о краже денег с корреспондентских счетов регулятора.

"Никакого взлома платежной системы Банка России не было. Инцидент, о котором вы говорите, годичной давности, он произошел в феврале 2021 года. Тогда ФинЦЕРТ (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере, специальное структурное подразделение ЦБ. - прим. ред.) выявил подозрительную активность по платежам одного из банков в платежной системе Банка России, и наша дежурная служба сразу же связалась с этим банком, остановила платежи и далее совместно с ним предпринимала усилия для локализации инцидента", - сообщил Уваров в интервью ТАСС.

По словам представителя ЦБ, регулятору удалось минимизировать потери банка. Большую часть суммы, которую хотели украсть хакеры, удалось заблокировать и "создать условия для возврата", а само происшествие стало поводом для киберучений и выпуском информационного бюллетеня ЦБ, рассказал Уваров.

Случай, о котором рассказали в Банке России, попал в обзор компании Group-IB на минувшей неделе, он был посвящен угрозам для финансовых организаций. Речь шла о проникновении хакеров в систему межбанковских переводов АРМ КБР и подмене платежных поручений.