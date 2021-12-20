Басинский: Судьбы Толстого и его сестры переплелись в последние дни его жизни

В московском издательстве "Бослен" вышла книга Дарьи Еремеевой "Сестра гения. Путь жизни Марии Толстой". Это первая биография любимой сестры Льва Толстого Марии Николаевны, с которой он всю жизнь поддерживал самые теплые отношения.

"Вот женщина, пораженная судьбой..." - писал о сестре Льва Толстого Василий Боткин Ивану Тургеневу.

Маша была младше Левы на полтора года. И скончалась она полтора года спустя после его смерти. Но какие же разные это были финалы судьбы. Толстой ушел из жизни, отлученный православной церковью и не примирившийся с ней. Мария скончалась схимонахиней в женском Шамординском монастыре Калужской епархии, основанном старцем Оптиной пустыни отцом Амвросием, духовником сестры гения. Сюда, в Шамордино, Толстой приехал в 1910 году после своего "ухода" из Ясной Поляны. Он и остался бы жить рядом с сестрой в съемной избе в селе Шамордино, если бы страх встретиться с женой не погнал бы его дальше. В результате он умер в доме начальника станции Астапово Ивана Озолина по дороге в Новочеркасск. А в Новочеркасск он ехал к внебрачной дочери Марии Николаевны Елене Сергеевне Денисенко. Так что судьбы брата и сестры, такие разные, тесно переплелись в последние дни жизни Толстого.

Дарья Еремеева ведет повествование неторопливо.

Вот трагическая история кончины матери братьев и сестры Толстых почти сразу после рождения Маши. Вот ее жизнь в Казани, где братья Толстые учились в университете, а Маша - в женском Родионовском институте. Вот ее замужество с дальним родственником Валерианом Толстым совсем еще ничего не понимающей в жизни девочкой. Вот жизнь в имении мужа Покровское Тульской губернии, рождение детей и первые измены Валериана, бонвивана и сладострастника. Любовь (платоническая) к ней Ивана Тургенева, посвятившего Марии рассказ "Фауст". Бегство от мужа с детьми за границу...

В 1876 году, когда в "Русском вестнике" с продолжением печаталась "Анна Каренина", Толстой получил из Гейдельберга письмо от Маши. Не зная еще, чем закончится роман ее брата, она писала: "Мысль о самоубийстве начала меня преследовать, да, положительно преследовать так неотступно, что это сделалось вроде болезни или помешательства... Боже, если бы знали все Анны Каренины, что их ожидает, как бы они бежали от минутных наслаждений, потому что все то, что незаконно, никогда не может быть счастием..."

Их переписка захватывает полвека, и по ней можно судить, насколько нежными были отношения брата и сестры. Сестра принимала живое участие в его делах, сердечных и творческих. Он был крестным отцом ее дочери Варвары, подарив ей в качестве приданого 10-тысячный билет из гонорара за "Войну и мир". После неудачного романа Льва с Валерией Арсеньевой Мария Николаевна пыталась женить брата на княжне Дондуковой-Корсаковой. Она мечтала о его семейном счастье еще и потому, что все братья Толстые, Николай, Дмитрий и Сергей, именно по этой линии были несчастливы. Как и она сама.

Вышла книга Дарьи Еремеевой "Сестра гения. Путь жизни Марии Толстой", первая биография сестры Льва Толстого Марии Николаевны

"Я не хочу быть старшей султаншей в вашем гареме", - заявила она мужу, покидая его с тремя детьми. По нравам XIX века это был очень дерзкий поступок, еще более дерзкий, чем измена мужу Анны Карениной.

Мы порой идеализируем образ жизни аристократии того времени. Распущенное поведение Валериана Толстого ни для кого не было секретом. Свояченица Льва Толстого Татьяна Кузминская в 1924 году писала литературоведу Цявловскому, готовившему к изданию ее мемуары: "Муж Марии Николаевны был невозможен. Он изменял ей даже с домашними кормилицами, горничными и пр. На чердаке в Покровском найдены были скелетца, один-два новорожденных".

За границей Мария познакомилась со шведом Гектором де Кленом, моряком, болевшим ревматизмом. Он был красивым, но всегда ходил в теплых башмаках и с палкой. Вскоре их дружба перешла в страстную любовь. Три зимы провели в Алжире. 8 сентября 1863 года в Женеве у Марии родилась дочь Елена. Лев Николаевич начал вести переговоры о ее разводе с мужем, который дал свое согласие. Но сама Мария не дала разводу дальнейшего хода, мало надеясь на счастье с де Кленом, потому что его родственники были против их брака.

В 1873 году умер де Клен. За несколько месяцев до этого они встретились. Какой была встреча, неизвестно, но Мария Николаевна потом говорила, что узнала от де Клена, что он писал ей, но она писем не получала. Она тяжело переживала смерть любимого человека и всерьез начала думать о самоубийстве. Тогда она написала письмо брату, сравнив себя с Анной Карениной.

После личных драм с Валерианом и де Кленом Мария Николаевна встала на монастырский путь. Она стала духовной дочерью старца Амвросия. Он благословил ее на жительство в монастыре. Он сам выбрал ей место для кельи и нарисовал план будущего дома. Однако родные надеялись, что Мария Николаевна все же изменит свое решение. Для женщины с ее воспитанием и образованием стать монахиней означало смелый и даже эксцентрический поступок. Ничуть не менее эксцентрический, чем поведение ее брата Льва, который носил крестьянские одежды и пахал землю.

Удивительно видеть на фотографиях религиозного бунтаря Толстого рядом с его сестрой в монашеском одеянии

Между ними было много общего. Уже будучи монахиней она каждое лето приезжала к брату гостить в Ясной Поляне. Удивительно видеть на общих фотографиях религиозного бунтаря Толстого рядом с его сестрой в монашеском одеянии.

Биография Марии Толстой Дарьи Еремеевой - достойный книжный памятник одной из самых интересных женщин XIX столетия.