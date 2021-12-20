Биржевая цена газа в Европе превысила 1900 долларов

Стоимость фьючерсов на газ на европейских газовых площадках превысила 1900 долларов за тысячу кубометров, следует из данных открытия торгов 20 декабря. Рост на бирже ICE составил более 10%.

На минувшей неделе цены на газ преодолели отметку 1700 долларов. Поводом для очередного скачка цен стали заявления руководителя Федерального сетевого агентства Германии Йохена Хоммана о сроках запуска российского газопровода "Северный поток - 2". Там предположили, что он не состоится в начале 2022 года.

Эти заявления усилили опасения на бирже по поводу дефицита газа в Европе, в случае если зима окажется более суровой, чем предполагалось, что запустило процесс удорожания топлива. Пока рисков прохождения отопительного сезона нет, заявляла еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, но погода может внести коррективы.