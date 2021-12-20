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20.12.2021 18:43
Рубрика: Экономика

ЦБ назвал максимальную сумму специального депозита для малоимущих

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 289(8640)
Банк России предлагает ограничить размер специального вклада для малообеспеченных граждан 100 тысячами рублей. В то же время он считает необходимым ввести ряд преференций для этой категории клиентов банков, в частности по картам "Мир". Об этом сообщил зампред Банка России Владимир Чистюхин, выступая в Госдуме.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

"Начать я хочу с коробочного продукта для граждан с низким уровнем доходов по текущему счету, привязанному к карте "Мир". В рамках данного продукта предполагается по лимитированному объему обязательное начисление процентов чуть меньше ключевой ставки, осуществление без комиссий снятия наличных, переводов и платежей до 15 тысяч рублей в месяц", - уточнил Чистюхин. По его словам, регулятор также выступает за защиту некоторой суммы на счету от списания, например, для автоматического погашения задолженности, однако точная сумма пока неизвестна.

Фото: iStock
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По словам Чистюхина, ЦБ также планирует бороться за полный запрет дифференциации ставок по банковским вкладам в зависимости от различных условий. "Мы рассчитываем добиться отмены дискриминации, возникающей в отношении процентных ставок по вкладам, в связи с внесением разных сумм вклада, в связи с внесением во вклад так называемых "новых" или "старых" денег, а также в связи с приобретением вкладчиком дополнительных финансовых продуктов и услуг. Эти специальные меры не являются закрытым перечнем", - подчеркнул Чистюхин.

Идея ввести спецвклад для малоимущих была впервые высказана ЦБ в ноябре. Процентную ставку по нему планируется привязать либо к ключевой ставке ЦБ (сейчас - 8,5%), либо к уровню инфляции (по итогам 2021 года ожидается около 8%, ЦБ ожидает, что в 2022 году ее удастся снизить до 4-4,5%). Чтобы определить, кто из граждан может считаться малоимущим, можно будет использовать единую госсистему соцобеспечения.

Доходность по спецвкладу могут привязать к ключевой ставке или к инфляции

В Банке России объясняли смысл появления таких вкладов желанием поддержать покупательскую способность семей по аналогии с зарубежными финансовыми продуктами regulated-deposit accounts. Особенность их в том, что ставка по таким депозитам выше рыночной, банки не могут их менять без согласования с регулятором, а проценты по ним имеют налоговые преференции.

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