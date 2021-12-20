ЦБ назвал максимальную сумму специального депозита для малоимущих

Банк России предлагает ограничить размер специального вклада для малообеспеченных граждан 100 тысячами рублей. В то же время он считает необходимым ввести ряд преференций для этой категории клиентов банков, в частности по картам "Мир". Об этом сообщил зампред Банка России Владимир Чистюхин, выступая в Госдуме.

"Начать я хочу с коробочного продукта для граждан с низким уровнем доходов по текущему счету, привязанному к карте "Мир". В рамках данного продукта предполагается по лимитированному объему обязательное начисление процентов чуть меньше ключевой ставки, осуществление без комиссий снятия наличных, переводов и платежей до 15 тысяч рублей в месяц", - уточнил Чистюхин. По его словам, регулятор также выступает за защиту некоторой суммы на счету от списания, например, для автоматического погашения задолженности, однако точная сумма пока неизвестна.

По словам Чистюхина, ЦБ также планирует бороться за полный запрет дифференциации ставок по банковским вкладам в зависимости от различных условий. "Мы рассчитываем добиться отмены дискриминации, возникающей в отношении процентных ставок по вкладам, в связи с внесением разных сумм вклада, в связи с внесением во вклад так называемых "новых" или "старых" денег, а также в связи с приобретением вкладчиком дополнительных финансовых продуктов и услуг. Эти специальные меры не являются закрытым перечнем", - подчеркнул Чистюхин.

Идея ввести спецвклад для малоимущих была впервые высказана ЦБ в ноябре. Процентную ставку по нему планируется привязать либо к ключевой ставке ЦБ (сейчас - 8,5%), либо к уровню инфляции (по итогам 2021 года ожидается около 8%, ЦБ ожидает, что в 2022 году ее удастся снизить до 4-4,5%). Чтобы определить, кто из граждан может считаться малоимущим, можно будет использовать единую госсистему соцобеспечения.

Доходность по спецвкладу могут привязать к ключевой ставке или к инфляции

В Банке России объясняли смысл появления таких вкладов желанием поддержать покупательскую способность семей по аналогии с зарубежными финансовыми продуктами regulated-deposit accounts. Особенность их в том, что ставка по таким депозитам выше рыночной, банки не могут их менять без согласования с регулятором, а проценты по ним имеют налоговые преференции.