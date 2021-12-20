Цена нефти упала ниже 70 долларов на опасениях локдауна в Европе

Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE упала ниже отметки 70 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов 20 декабря. Февральский фьючерс на бочку североморской смеси обвалился более чем на 5%, до 69,7 доллара, бочка легкой техасской смеси WTI показало более существенное падение - до 66,8 доллара.

"Как правило, такие сильные просадки в самом начале дня в дальнейшем частично выкупаются, но этот сценарий актуален при отсутствии дальнейшего ухудшения сентимента", - поясняет эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. По его оценкам, на рынок оказывает серьезное давление сообщения о том, что Европа готовится к новым ограничениям из-за COVID-19.

"Из-за высокой заболеваемости власти европейских стран склоняются к ужесточению ограничений в период рождественских праздников. Нидерланды уже объявили всеобщий локдаун до 14 января включительно. Рынок опасается, что на этой неделе многие другие страны последуют этому примеру, - говорит эксперт. - Это может нанести удар по деловой активности в регионе и охладить спрос на топливо".