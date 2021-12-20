Цены на газ в Европе закрепились выше 1700 долларов по итогам дня

Цены на газ в Европе по итогам торгов выросли более чем на 7%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, стоимость январских фьючерсов на голубое топливо к концу дня составила более 1723 долларов за тысячу кубометров.

Последний раз цены на газ преодолевали отметку 1700 долларов на минувшей неделе. Поводом для очередного скачка цен стали заявления руководителя Федерального сетевого агентства Германии Йохена Хоммана, который заявил, что запуск российского газопровода "Северный поток-2" не состоится в начале 2022 года.