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20.12.2021 20:08
Рубрика: Экономика

Что будет с урожаем зерна в России в новом году

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 289(8640)
Уже в январе экспортная пошлина на пшеницу в России может достичь психологической отметки в 100 долларов за тонну. Но эксперты считают, что Россия и на этом фоне все равно сохранит мировое лидерство по экспорту этой культуры. А на внутреннем рынке пошлины вряд ли заставят аграриев сеять в 2022 году меньше зерновых - при благоприятных погодных условиях в следующем сезоне урожай может быть больше, чем в этом.
Фото: Виктор Драчев/ТАСС Фото: Виктор Драчев/ТАСС
Фото: Виктор Драчев/ТАСС

С 22 декабря с экспортеров российского зерна уже будут взимать небывало большую пошлину - 94 доллара за тонну. Получается, что чуть больше 28% своих доходов сельхозтоваропроизводители должны будут отдать государству. "Виной" тому - рост мировых цен (от чего и рассчитываются еженедельно пошлины на зерно), который продолжался до начала декабря", - указывает руководитель аналитического центра "Русагротранса" Игорь Павенский. Третью неделю подряд мировые цены на зерно снижаются под воздействием поступления урожая из Южного полушария.

Фото: Макс Ветров / РИА Новости
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Кроме того, мировой рынок "успокоился" после того, как Россия установила размер квоты на вывоз зерна (11 млн тонн), в том числе пшеницы (8 млн тонн) с 15 февраля по 30 июня 2022 года. Примерно столько и ожидалось вывезти, говорит Павенский. Помимо этого, на рынок оказывает давление распространение штамма коронавируса "омикрон". Еще какое-то время снижение цен на зерно на мировом рынке продолжится и где-то к февралю 2022 года отзеркалит снижением пошлины на российское зерно.

К середине декабря Россия экспортировала на 15% меньше зерна, чем в прошлом году, говорил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Но это, скорее, следствие меньшего урожая (76 млн против почти 86 млн тонн пшеницы), чем пошлины, считает Павенский. Это не помешает России сохранить статус экспортера мягкой пшеницы "номер один".

По подсчетам Павенского, Россия экспортирует в этом сезоне примерно 33,5 млн тонн пшеницы (против 39 млн тонн в прошлом году), оставив позади главного конкурента - ЕС с 31,5 млн тонн. Не помешает этому и ужесточение механизма расчета пошлины: минэкономразвития предложило при достижении цены на пшеницу в 375 долларов за тонну увеличить пошлину с 70% до 80%, а при 400 долларах за тонну - до 90%. Этих цен пшеница вряд ли достигнет.

Россия обгонит ЕС по экспорту пшеницы, даже несмотря на высокую вывозную пошлину

Внутренние цены на зерно показывают стабильность - пшеница торгуется по 17 тыс. рублей за тонну, что примерно соответствует уровню прошлого года, говорит генеральный директор аналитической компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко. Пошлины на зерно и затевались правительством ради того, чтобы сохранить цены на зерно на внутреннем рынке. Но, получая за пшеницу те же деньги, что и годом раньше, аграрии вынуждены нести кратно выросшие расходы на минудобрения, семена, запчасти и многое другое, что ставит под сомнение экономическую целесообразность посевов зерновых.

Возможно, отчасти российские аграрии и заменят ту же пшеницу. Но как бы то ни было, именно зерно приносит стабильный денежный поток - уходить в нишевые культуры (вроде льна) опасно. А другие маржинальные культуры (как масличные) тоже облагаются пошлиной, отмечает Петриченко. При сохранении благоприятных погодных условий в следующем сезоне можно собрать около 127 млн тонн зерна (в этом 123 млн тонн) в чистом весе, говорит Павенский.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Цены на хлеб и зерно

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