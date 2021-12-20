Что ждет Чили при самом молодом президенте

Габриэль Борич стал самым молодым президентом в истории Чили, ему всего 35 лет. Кандидат от левых сил одержал победу во втором туре выборов главы государства, набрав почти 56 процентов голосов. Его соперник от правых Хосе Антонио Каст смог заручиться поддержкой только 44 процентов избирателей. О том, что далее ждет Чили и Латинскую Америку, рассказал "РГ" доктор политических наук, руководитель Центра политических исследований ИЛА РАН Збигнев Ивановский:

- Если рассматривать ситуацию в Латинской Америке в целом, я бы назвал ее переформатированием политического ландшафта из-за неоднозначности ситуации - в одних странах выигрывают правые, в других - левые, от умеренных до радикальных. При этом происходит крайняя поляризация политических сил. Если взять в качестве примера Чили, то мы видим, что страна расколота (то же самое наблюдается и на региональном уровне). Кстати, в первом туре ультраправый кандидат Каст опережал Борича (27,9 процента против 25,7), а большинству избирателей не импонировал ни один из кандидатов. Во втором туре многие выбирали меньшее зло. Страна получила прививку от диктатуры, поэтому крайне правый кандидат в итоге оказался неприемлем для большей части общества. В то же время стало ясно, что центристские партии - социалисты и христианские демократы, которые находились у власти после восстановления демократии, утратили свою популярность. В результате президентом стал кандидат от левых сил.

Судя по избирательной кампании, после прихода в президентский дворец Ла-Монеда Борич, скорее всего, займет более умеренные позиции и сдвинется к центру, поскольку в Национальном конгрессе (парламенте Чили) левые не обладают парламентским большинством. Тем не менее победа кандидата левого толка показывает, что страна нуждается в переменах. Для большинства избирателей оказались привлекательными призывы Борича повысить налоги на состоятельных граждан, изменить пенсионную систему, обеспечить бесплатное образование и здравоохранение, учитывать интересы индейского населения, отказаться от традиционных ценностей и расследовать нарушения прав человека при военной диктатуре. Чили - одна из самых успешных стран региона, но социальные проблемы там не решены. Борич, кстати, был одним из лидеров студенческих протестов, что также сыграло свою роль в его победе на выборах. Что касается опасений, что Борич станет новым Сальвадором Альенде, то такие перспективы крайне маловероятны. Для Чили приход к власти как крайне левых, так и крайне правых не принес ничего хорошего. Поэтому не случайно в течение последних 30 лет страну возглавляли сменявшие друг друга умеренные левые и умеренные правые. Но, видимо, общество ждет перемен, вот и бросилось в крайности, выбрав для второго тура президентских выборов полярных кандидатов, которые для привлечения во втором туре умеренного электората изменили свои предвыборные программы, отказавшись от наиболее радикальных лозунгов. В частности, Борич отказался от планов масштабной национализации, от резкого повышения налогов и т.д.

Победа в Чили кандидата от левых сил показывает, что их позиции и в других странах достаточно сильны. Самыми показательными будут итоги предстоящих в следующем году выборов в Бразилии, где за кресло президента будут бороться экс-глава государства Луис Инасиу Лула да Силва, представляющий левые силы, и нынешний лидер Жаир Болсонару, кандидат от крайне правых. Согласно последним опросам, Лула да Силва опережает Болсонару, рейтинги последнего снижаются.