Что ждет Чили при самом молодом президенте

- Если рассматривать ситуацию в Латинской Америке в целом, я бы назвал ее переформатированием политического ландшафта из-за неоднозначности ситуации - в одних странах выигрывают правые, в других - левые, от умеренных до радикальных. При этом происходит крайняя поляризация политических сил. Если взять в качестве примера Чили, то мы видим, что страна расколота (то же самое наблюдается и на региональном уровне). Кстати, в первом туре ультраправый кандидат Каст опережал Борича (27,9 процента против 25,7), а большинству избирателей не импонировал ни один из кандидатов. Во втором туре многие выбирали меньшее зло. Страна получила прививку от диктатуры, поэтому крайне правый кандидат в итоге оказался неприемлем для большей части общества. В то же время стало ясно, что центристские партии - социалисты и христианские демократы, которые находились у власти после восстановления демократии, утратили свою популярность. В результате президентом стал кандидат от левых сил.
Судя по избирательной кампании, после прихода в президентский дворец Ла-Монеда Борич, скорее всего, займет более умеренные позиции и сдвинется к центру, поскольку в Национальном конгрессе (парламенте Чили) левые не обладают парламентским большинством. Тем не менее победа кандидата левого толка показывает, что страна нуждается в переменах. Для большинства избирателей оказались привлекательными призывы Борича повысить налоги на состоятельных граждан, изменить пенсионную систему, обеспечить бесплатное образование и здравоохранение, учитывать интересы индейского населения, отказаться от традиционных ценностей и расследовать нарушения прав человека при военной диктатуре. Чили - одна из самых успешных стран региона, но социальные проблемы там не решены. Борич, кстати, был одним из лидеров студенческих протестов, что также сыграло свою роль в его победе на выборах. Что касается опасений, что Борич станет новым Сальвадором Альенде, то такие перспективы крайне маловероятны. Для Чили приход к власти как крайне левых, так и крайне правых не принес ничего хорошего. Поэтому не случайно в течение последних 30 лет страну возглавляли сменявшие друг друга умеренные левые и умеренные правые. Но, видимо, общество ждет перемен, вот и бросилось в крайности, выбрав для второго тура президентских выборов полярных кандидатов, которые для привлечения во втором туре умеренного электората изменили свои предвыборные программы, отказавшись от наиболее радикальных лозунгов. В частности, Борич отказался от планов масштабной национализации, от резкого повышения налогов и т.д.
Победа в Чили кандидата от левых сил показывает, что их позиции и в других странах достаточно сильны. Самыми показательными будут итоги предстоящих в следующем году выборов в Бразилии, где за кресло президента будут бороться экс-глава государства Луис Инасиу Лула да Силва, представляющий левые силы, и нынешний лидер Жаир Болсонару, кандидат от крайне правых. Согласно последним опросам, Лула да Силва опережает Болсонару, рейтинги последнего снижаются.