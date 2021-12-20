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20.12.2021 16:48

Цифровизация офисов продаж AFI Development

AFI Development внедрила в офисах продаж флагманских жилых проектов AFI Tower и AFI Park "Воронцовский" систему интерактивных цифровых панелей с возможностью моделирования "идеального дня".
Фото: Предоставлено пресс-службой AFI Development Фото: Предоставлено пресс-службой AFI Development
Фото: Предоставлено пресс-службой AFI Development

Офисы продаж ЖК оборудованы инновационными диджитал-панелями, позволяющих каждому потенциальному покупателю визуализировать сценарии будущей жизни и выяснить преимущества предлагаемого продукта.

Интерактивный интерфейс каждой смарт-панели дает возможность детально рассмотреть локацию с высоты птичьего полета и совершить виртуальный 3D-тур по будущему жилому комплексу, изучить поэтажные планы, на которых в реальном времени указаны свободные и проданные квартиры, оценить планировочные решения, предлагаемые варианты отделки и даже виды из окон, после чего сделать выбор и забронировать лучший лот.

"Активный тренд будущего - цифровизация. В ближайшие несколько лет произойдет настоящая революция в организации девелоперского бизнеса. Преимущество будет у тех компаний, кто сможет оперативно подстроиться под возникающие запросы рынка. Инициативы по созданию "цифрового пространства" кардинально меняют работу офиса продаж и предоставляют широкий перечень возможностей коммуникации", - комментирует директор по продажам жилой недвижимости AFI Development Федор Ушаков, - С помощью интерактивных макетов мы презентуем не просто жилье, а принципиально новую идеологию мышления, создавая индивидуальное будущее и стиль жизни для каждого клиента"

Для максимального удобства будущих жителей в меню диджитал-панелей доступна вся сопутствующая социально-бытовая инфраструктура района, в первую очередь интересующая потенциального покупателя - торговые и развлекательные центры, вузы, школы и детские сады, поликлиники, театры, банки, химчистки и многое другое. В периметре комплекса можно выстроить маршруты "Идеального дня", выбрать вектор интересов, отметить якоря на карте района для себя и своей семьи.

Подобные диджитал-инструменты планируется внедрить и в остальные офисы компании.

"Мы формируем полностью новый подход как в продвижении и маркетинге проектов, так и в работе офисов продаж. Следующая наша цель - создание интерактивной инфраструктуры и электронных сервисов, которые изменят представление клиентов о приобретении недвижимости, сделав ее максимально дистанционной и независимой, а также будут востребованы жителями и управляющими компаниями. Это значительно больше, чем просто система "умный дом", которая является сегодня составной частью каждого нового проекта AFI Development. Это новый уровень цифровой экосистемы компании", - сообщает директор по маркетингу и рекламе AFI Development Александра Офицерова.

Подробная информация о проектах доступна на сайте: https://afi-development.com

Материалы предоставлены ООО "АФИ РУС"

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