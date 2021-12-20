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20.12.2021 18:10
Рубрика: Экономика

Цифровой код на бревна создадут за пару минут без Интернета

Текст: Алексей Дуэль
Любая партия древесины, которую вывозят из леса, будет иметь цифровой документ в виде QR-кода, без которого после Нового года ее не получится доставить ни на склад, ни на переработку. Для создания такого кода будет достаточно смартфона, процесс его формирования займет пару минут, причем сделать это можно будет даже без подключения к Интернету, рассказал руководитель Рослесхоза Иван Советников.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Одновременно все склады древесины и производственные площадки для ее переработки будут обязаны вести балансовый учет: сколько бревен к ним прибыло, сколько лежит на складах, сколько отправилось на производство.

Фото: iStock
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"Впервые в России появится математическая балансовая модель движения древесины, - объяснил Советников. - Она позволит проследить потоки. В результате произойдет обеление отрасли. Как следствие, все работники лесного хозяйства получат официальную работу с полноценной зарплатой, социальным обеспечением и всеми остальными положенными им благами".

Для мастеров леса, которые и будут формировать QR-код на каждую партию древесины, разработано специально мобильное приложение "ЛесЕГАИС мобаил". Сейчас начинается его тестирование для специалистов, затем приложение можно будет скачать в Play Маркет и AppStore.

"Все крупные лесозаготовители уже обеспечили свои делянки Интернетом, чтобы в режиме онлайн получать информацию о работе своей техники, - продолжил Советников. - Для остальных останутся сети общего пользования или работа офлайн".

Сформированный на делянке QR-код должен быть у водителя лесовоза - его может проверить инспектор ГИБДД. Опять же, даже без подключения к сети дорожный полицейский сможет узнать действителен ли код, предъявленный шофером. Это может быть обычная фотография или даже запись шифровки из букв и цифр - оба варианта достаточны для проверки сведений.

Затем этот же QR-код используется на складе лесоматериалов или на производстве для фиксации приема груза, добавил Советников. После чего древесина переходит на баланс следующего звена цепочки обработки бревен. Всего в системе зарегистрировано 60 тысяч таких мест приема древесины.

После того как в июле вступили в силу первые новшества ЛесЕГАИС, был сокращен экспорт кругляка и подняты таможенные пошлины, налоговые платежи отрасли составили по несколько миллиардов рублей в месяц, добавил Советников. Он подчеркнул, что у реформы лесного комплекса нет задачи увеличить фискальные сборы, главное - обелить отрасль.

"В идеале мы хотим, чтобы корпоративные системы учета заготовки лесопользователей подключались к ЛесЕГАИС и выгружали туда данные в автоматическом режиме, - рассказал Советников. - Ими сможем пользоваться мы, ГИБДД, налоговая инспекция, таможня, другие контролирующие органы. Так мы не только обелим потоки древесины, но и сможем видеть, что, как и для чего используется".

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минприроды Рослесхоз

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