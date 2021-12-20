Цифровой код на бревна создадут за пару минут без Интернета

Одновременно все склады древесины и производственные площадки для ее переработки будут обязаны вести балансовый учет: сколько бревен к ним прибыло, сколько лежит на складах, сколько отправилось на производство.
"Впервые в России появится математическая балансовая модель движения древесины, - объяснил Советников. - Она позволит проследить потоки. В результате произойдет обеление отрасли. Как следствие, все работники лесного хозяйства получат официальную работу с полноценной зарплатой, социальным обеспечением и всеми остальными положенными им благами".
Для мастеров леса, которые и будут формировать QR-код на каждую партию древесины, разработано специально мобильное приложение "ЛесЕГАИС мобаил". Сейчас начинается его тестирование для специалистов, затем приложение можно будет скачать в Play Маркет и AppStore.
"Все крупные лесозаготовители уже обеспечили свои делянки Интернетом, чтобы в режиме онлайн получать информацию о работе своей техники, - продолжил Советников. - Для остальных останутся сети общего пользования или работа офлайн".
Сформированный на делянке QR-код должен быть у водителя лесовоза - его может проверить инспектор ГИБДД. Опять же, даже без подключения к сети дорожный полицейский сможет узнать действителен ли код, предъявленный шофером. Это может быть обычная фотография или даже запись шифровки из букв и цифр - оба варианта достаточны для проверки сведений.
Затем этот же QR-код используется на складе лесоматериалов или на производстве для фиксации приема груза, добавил Советников. После чего древесина переходит на баланс следующего звена цепочки обработки бревен. Всего в системе зарегистрировано 60 тысяч таких мест приема древесины.
После того как в июле вступили в силу первые новшества ЛесЕГАИС, был сокращен экспорт кругляка и подняты таможенные пошлины, налоговые платежи отрасли составили по несколько миллиардов рублей в месяц, добавил Советников. Он подчеркнул, что у реформы лесного комплекса нет задачи увеличить фискальные сборы, главное - обелить отрасль.
"В идеале мы хотим, чтобы корпоративные системы учета заготовки лесопользователей подключались к ЛесЕГАИС и выгружали туда данные в автоматическом режиме, - рассказал Советников. - Ими сможем пользоваться мы, ГИБДД, налоговая инспекция, таможня, другие контролирующие органы. Так мы не только обелим потоки древесины, но и сможем видеть, что, как и для чего используется".