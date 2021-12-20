Даррен Аронофски возглавит жюри российского кинофестиваля на Патриках

В Москве состоялся предновогодний бранч на Патриарших прудах, на котором сообщили несколько новостей. Первая - в Москве пройдет первый в России международный онлайн-кинофестиваль с конкурсной программой Patriki Film Festival. Сам офлайн-фестиваль на Патриках состоится в четвертый раз. А вот киносмотр онлайн пройдет впервые. Оба события запланированы на лето 2022 года. На той части, что пройдет вживую, будут показаны на большом экране картины-лауреаты, выбранные жюри.

Вторая новость - председателем жюри онлайн-фестиваля станет американский кинорежиссер, сценарист и продюсер, лауреат премии "Золотой лев" Венецианского кинофестиваля Даррен Аронофски. Российским зрителям Аронофски знаком по картинам "Черный лебедь", "Мама" и другим. "Я был очень рад откликнуться на приглашение возглавить жюри Patriki Film Festival в 2022 году. Фестиваль призывает авторов со всего мира присылать свои конкурсные работы, чтобы побороться за главную премию "Гран-при". Жюри конкурса отсмотрит все работы и выберет победителя летом 2022 года", - говорит Даррен Аронофски. - Удивите нас своей оригинальностью и авторским взглядом!".

Приедет ли Аронофски в Россию для того, чтобы вручить призы лауреатам, будет известно позднее. В шорт-лист конкурсной программы Patriki Film Festival войдут 7 фильмов, из которых будет выбран обладатель главной награды. Отправить заявку можно с 20 декабря, в конкурсе могут принять участие фильмы любого хронометража с ярким художественным высказыванием и свежим взглядом. Подробные условия можно найти на официальном сайте фестиваля. Добавим лишь, что российские фильмы будут отбираться на фестиваль на общих основаниях.

Еще одна новость - видеосервис Start присоединяется к числу партнеров Patriki Film Festival. Это означает, что фильмы-победители можно будет посмотреть на нем в Интернете в рамках специальной программы, когда пройдут все мероприятия в онлайне и офлайне. Представитель Start также войдет в жюри фестиваля.

Однако сами фильмы на онлайн-фестивале будут показаны на другой - специально созданной международной платформе. Обозревателю "РГ" рассказали, что главным при создании такой платформы будет принцип прозрачности - чтобы каждый зритель мог понять, как именно делается фестиваль. Также на платформе будет доступна опция зрительского голосования.

Основатели фестиваля Марина Жигалова и Алексей Боков профессионально связаны с киноиндустрией и имеют огромный продюсерский опыт.

"В рамках четвертого Patriki Film Festival мы хотим уйти от существующей системы и предложить новый формат, который, по нашему мнению, гораздо больше соответствует современным трендам. Главное отличие нашего кинофестиваля в этот раз - это новый международный онлайн-формат. При этом фестиваль сохранит свое название, так как Патриаршие - это символ культурного и эмоционального духа Москвы, - рассказала сооснователь фестиваля Марина Жигалова. - Мы хотим расширить пространство, дать возможность большему количеству авторов из разных стран мира представить свои работы, показать новые жанры и форматы, поделиться своим уникальным художественным видением современного мира. Кроме того, мы создаем новую цифровую платформу, которая даст возможность любому человеку, из любой точки мира, в дни проведения фестиваля свободно посмотреть любой из представленных фильмов. Обычно фестивальные фильмы закрыты для широкой аудитории, а мы хотим изменить этот формат".

"Patriki Film Festival вырос из локального городского события в фестиваль международного масштаба. Новый онлайн-формат, который мы предлагаем - это возможность для авторов показать всему миру свое творчество, прекрасный шанс быть увиденным и услышанным из любой точки мира, - говорит Алексей Боков. - В этом смысле наш выбор Даррена Аронофски в качестве председателя жюри очень созвучен концепции фестиваля, который открывает широкие возможности для авторского художественного высказывания. Аронофски чувствует дух времени и, безусловно, обладает сильным именем, благодаря которому у участников конкурса есть шанс получить прямую путевку в Голливуд".

Генеральным информационным партнером фестиваля в 2022 году снова выступит медиахолдинг Independent Media.