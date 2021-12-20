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20.12.2021 17:28
Рубрика: Культура

Даррен Аронофски возглавит жюри российского кинофестиваля на Патриках

Текст: Сусанна Альперина
Российское кино вновь на страницах мировой прессы. Сегодня ведущие индустриальные издания написали про то, что Даррен Аронофски возглавит жюри российского кинофестиваля Patriki Film Festival. Об этом сообщают издания Deadline и Variety.
Фото: AMMAR ABD RABBO / El Gouna Film Festival Фото: AMMAR ABD RABBO / El Gouna Film Festival
Фото: AMMAR ABD RABBO / El Gouna Film Festival

В Москве состоялся предновогодний бранч на Патриарших прудах, на котором сообщили несколько новостей. Первая - в Москве пройдет первый в России международный онлайн-кинофестиваль с конкурсной программой Patriki Film Festival. Сам офлайн-фестиваль на Патриках состоится в четвертый раз. А вот киносмотр онлайн пройдет впервые. Оба события запланированы на лето 2022 года. На той части, что пройдет вживую, будут показаны на большом экране картины-лауреаты, выбранные жюри.

Фото: kinopoisk.ru
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Вторая новость - председателем жюри онлайн-фестиваля станет американский кинорежиссер, сценарист и продюсер, лауреат премии "Золотой лев" Венецианского кинофестиваля Даррен Аронофски. Российским зрителям Аронофски знаком по картинам "Черный лебедь", "Мама" и другим. "Я был очень рад откликнуться на приглашение возглавить жюри Patriki Film Festival в 2022 году. Фестиваль призывает авторов со всего мира присылать свои конкурсные работы, чтобы побороться за главную премию "Гран-при". Жюри конкурса отсмотрит все работы и выберет победителя летом 2022 года", - говорит Даррен Аронофски. - Удивите нас своей оригинальностью и авторским взглядом!".

Приедет ли Аронофски в Россию для того, чтобы вручить призы лауреатам, будет известно позднее. В шорт-лист конкурсной программы Patriki Film Festival войдут 7 фильмов, из которых будет выбран обладатель главной награды. Отправить заявку можно с 20 декабря, в конкурсе могут принять участие фильмы любого хронометража с ярким художественным высказыванием и свежим взглядом. Подробные условия можно найти на официальном сайте фестиваля. Добавим лишь, что российские фильмы будут отбираться на фестиваль на общих основаниях.

Еще одна новость - видеосервис Start присоединяется к числу партнеров Patriki Film Festival. Это означает, что фильмы-победители можно будет посмотреть на нем в Интернете в рамках специальной программы, когда пройдут все мероприятия в онлайне и офлайне. Представитель Start также войдет в жюри фестиваля.

Однако сами фильмы на онлайн-фестивале будут показаны на другой - специально созданной международной платформе. Обозревателю "РГ" рассказали, что главным при создании такой платформы будет принцип прозрачности - чтобы каждый зритель мог понять, как именно делается фестиваль. Также на платформе будет доступна опция зрительского голосования.

Основатели фестиваля Марина Жигалова и Алексей Боков профессионально связаны с киноиндустрией и имеют огромный продюсерский опыт.

"В рамках четвертого Patriki Film Festival мы хотим уйти от существующей системы и предложить новый формат, который, по нашему мнению, гораздо больше соответствует современным трендам. Главное отличие нашего кинофестиваля в этот раз - это новый международный онлайн-формат. При этом фестиваль сохранит свое название, так как Патриаршие - это символ культурного и эмоционального духа Москвы, - рассказала сооснователь фестиваля Марина Жигалова. - Мы хотим расширить пространство, дать возможность большему количеству авторов из разных стран мира представить свои работы, показать новые жанры и форматы, поделиться своим уникальным художественным видением современного мира. Кроме того, мы создаем новую цифровую платформу, которая даст возможность любому человеку, из любой точки мира, в дни проведения фестиваля свободно посмотреть любой из представленных фильмов. Обычно фестивальные фильмы закрыты для широкой аудитории, а мы хотим изменить этот формат".

Фото: www.kino-teatr.ru
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"Patriki Film Festival вырос из локального городского события в фестиваль международного масштаба. Новый онлайн-формат, который мы предлагаем - это возможность для авторов показать всему миру свое творчество, прекрасный шанс быть увиденным и услышанным из любой точки мира, - говорит Алексей Боков. - В этом смысле наш выбор Даррена Аронофски в качестве председателя жюри очень созвучен концепции фестиваля, который открывает широкие возможности для авторского художественного высказывания. Аронофски чувствует дух времени и, безусловно, обладает сильным именем, благодаря которому у участников конкурса есть шанс получить прямую путевку в Голливуд".

Генеральным информационным партнером фестиваля в 2022 году снова выступит медиахолдинг Independent Media.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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