Дешевая связь упростит трудовую миграцию

Новости

Путин наградил Розенбаума и Неелову 22:06
В ВОЗ заявили об изменении ситуации с COVID-19 в России в лучшую сторону 22:04
Саратовский суд оштрафовал экс-полицейского за майнинг в здании МВД 21:56
Перекрестные полеты России и США к МКС начнутся осенью 2022 года 21:49
Лжеэлектрики обманули свыше 200 пенсионеров в четырех регионах 21:48
За сутки 20 военных вылечили от коронавируса 21:30
Минздрав внес вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок 21:28
Банки нарастили темпы роста потребкредитования россиян 20:49
Игры стран СНГ в 2023 году пройдут в Беларуси 20:42
В Шереметьево экстренно сел самолет из Франции 20:13
ВОЗ заявила о готовности инспектировать производство "Спутника V" в феврале 20:04
Глава ВОЗ назвал число умерших от коронавируса в 2021 году 20:02
Киселев напомнил Западу об уроках карибского кризиса 20:01
Ректора самарского вуза задержали по подозрению в мошенничестве 19:59
Академик Аскар Акаев награжден престижной научной премией 19:58
Глава ВОЗ: "Омикрон" распространяется гораздо быстрее других штаммов 19:24
В Париже вооруженный преступник взял в заложники двух женщин 19:18
В Москве пробки достигли 10 баллов 18:55
В Москве детям разрешат не ходить в школу при минус 25 18:48
Медведев призвал обсудить систему мониторинга климатически активных газов 18:47
Путин присвоил главе ФСИН звание генерал-полковника внутренней службы 18:45
Изъята часть денег, украденных из банка в Ачинске 18:38
Гинцбург рассказал, как мог появиться "омикрон" 18:31
Видео: Полиция нашла часть похищенных из банка в Ачинске миллионов 18:31
Пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов 18:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
20.12.2021 21:20
Рубрика: Экономика

Дешевая связь упростит трудовую миграцию

Текст: Олег Капранов
Российская газета - Федеральный выпуск № 289(8640)
К 2025 году внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия, практически исчезнет роуминг. Ожидается, что эта мера будет способствовать увеличению миграции и развитию экономических связей между государствами.

По словам министра по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Армана Шаккалиева, речь идет о "максимальном приближении тарифов на роуминг к домашнему тарифу на связь", как это было реализовано в России и Беларуси. "Чтобы заблуждений не было - не нулевой будет роуминг, а тарифы в роуминге будут максимально приближены к домашним", - заявил Шаккалиев белорусскому каналу СТВ.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Стоит ли переходить на "Новогодние" тарифы сотовых операторов

Решение роумингового вопроса между Россией и Беларусью снизило тарифы между этими странами в 3,5-4 раза, параллельно вырос трафик. Точно так же, как в Европейском союзе после внедрения правила "Роуминг как дома" объем потребления мобильного интернета вырос почти в 5,5 раза, а объем звонков - почти в 2,5 раза. "В случае союзного проекта снижение мы ожидаем максимально приближенным к домашнему тарифу. Тариф "как дома" в рамках союза - основа свободного общения, а значит, ключевое условие для перемещения трудовых ресурсов, для предпринимателей. Выравнивание домашних и роуминговых тарифов - объективная тенденция, которую нам нужно реализовать через договоренности сотовых операторов и регуляторов пяти стран Евразийского союза", - заявил Шаккалиев.

По словам главы агентства Telecom Daily Дениса Кускова, снижение тарифов на роуминг внутри ЕАЭС может способствовать росту трудовой миграции. "Эта тема давно обсуждается, постепенно эти процессы происходят между конкретными странами, такими как Россия и Беларусь, Россия и Казахстан", - сообщил Кусков. Как считает эксперт, больше в отмене роуминга заинтересованы граждане других государств, входящих в ЕАЭС, так как потоки миграции направлены в Россию, а не из нее.

Как отметил руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников, чтобы отменить или снизить роуминговые тарифы, нужно привести регуляторное законодательство всех стран к единой позиции.

Решение роумингового вопроса между Россией и Беларусью снизило тарифы между этими странами в 3,5-4 раза

"Сейчас с учетом того, что россиян в странах ЕАЭС в роуминге существенно меньше, чем граждан стран ЕАЭС в роуминге в России, система не сбалансирована. В результате все выглядит так, что именно российские операторы связи должны понести убытки, которые кто-то должен будет им компенсировать", - заявил Половников "РГ".

О планах отменить роуминг в ЕАЭС известно с 2018 года, в октябре 2021 года Совет ЕЭК утвердил план мероприятий. В рамках плана будет реализован комплекс мер, направленных на обеспечение прямого взаимодействия операторов связи при пропуске международного роумингового трафика, проработку возможности организации прямых стыков между сетями операторов связи и другие.

Ранее директор департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК Алтынай Омурбекова заявила, что поток трудовых мигрантов из стран ЕАЭС в Россию в 2021 году вырос в три раза по сравнению с 2020 годом.

Экономика Отрасли Связь Общество Соцсфера Миграция Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

Главное сегодня

Минздрав внес вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок
Песков назвал преждевременной оценку реакции США и НАТО на предложения по безопасности
Россия высылает двух германских дипломатов в ответ на аналогичный шаг ФРГ
Госдума определила дату рассмотрения проекта об отмене обязательного техосмотра
Глава ВОЗ: "Омикрон" распространяется гораздо быстрее других штаммов
Как получить выписку из электронной трудовой книжки
Почему при миллионах вакансий люди не могут найти работу