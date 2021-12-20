Дешевая связь упростит трудовую миграцию

К 2025 году внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия, практически исчезнет роуминг. Ожидается, что эта мера будет способствовать увеличению миграции и развитию экономических связей между государствами.

По словам министра по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Армана Шаккалиева, речь идет о "максимальном приближении тарифов на роуминг к домашнему тарифу на связь", как это было реализовано в России и Беларуси. "Чтобы заблуждений не было - не нулевой будет роуминг, а тарифы в роуминге будут максимально приближены к домашним", - заявил Шаккалиев белорусскому каналу СТВ.

Решение роумингового вопроса между Россией и Беларусью снизило тарифы между этими странами в 3,5-4 раза, параллельно вырос трафик. Точно так же, как в Европейском союзе после внедрения правила "Роуминг как дома" объем потребления мобильного интернета вырос почти в 5,5 раза, а объем звонков - почти в 2,5 раза. "В случае союзного проекта снижение мы ожидаем максимально приближенным к домашнему тарифу. Тариф "как дома" в рамках союза - основа свободного общения, а значит, ключевое условие для перемещения трудовых ресурсов, для предпринимателей. Выравнивание домашних и роуминговых тарифов - объективная тенденция, которую нам нужно реализовать через договоренности сотовых операторов и регуляторов пяти стран Евразийского союза", - заявил Шаккалиев.

По словам главы агентства Telecom Daily Дениса Кускова, снижение тарифов на роуминг внутри ЕАЭС может способствовать росту трудовой миграции. "Эта тема давно обсуждается, постепенно эти процессы происходят между конкретными странами, такими как Россия и Беларусь, Россия и Казахстан", - сообщил Кусков. Как считает эксперт, больше в отмене роуминга заинтересованы граждане других государств, входящих в ЕАЭС, так как потоки миграции направлены в Россию, а не из нее.

Как отметил руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников, чтобы отменить или снизить роуминговые тарифы, нужно привести регуляторное законодательство всех стран к единой позиции.

Решение роумингового вопроса между Россией и Беларусью снизило тарифы между этими странами в 3,5-4 раза

"Сейчас с учетом того, что россиян в странах ЕАЭС в роуминге существенно меньше, чем граждан стран ЕАЭС в роуминге в России, система не сбалансирована. В результате все выглядит так, что именно российские операторы связи должны понести убытки, которые кто-то должен будет им компенсировать", - заявил Половников "РГ".

О планах отменить роуминг в ЕАЭС известно с 2018 года, в октябре 2021 года Совет ЕЭК утвердил план мероприятий. В рамках плана будет реализован комплекс мер, направленных на обеспечение прямого взаимодействия операторов связи при пропуске международного роумингового трафика, проработку возможности организации прямых стыков между сетями операторов связи и другие.

Ранее директор департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК Алтынай Омурбекова заявила, что поток трудовых мигрантов из стран ЕАЭС в Россию в 2021 году вырос в три раза по сравнению с 2020 годом.