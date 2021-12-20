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Рубрика: Общество

Диетолог назвала четыре ошибки при праздновании Нового года

Текст: Сергей Бабкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Стремление сделать новогодний стол "правильным" нередко приводит к зацикленности на еде и ошибкам при формировании меню. Об этом у себя в Instagram рассказала столичный диетолог Альбина Комиссарова.

Фото: iStock
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Одной из главных ошибок является чрезмерная концентрация на гастрономической составляющей праздника. "Сместите акценты, говорите больше о подарках, об украшениях, подборке музыки и фильмов", - советует эксперт. Вторая ошибка - это стремление похудеть к Новому году. Ограничения в еде с последующим "расслаблением" могут только навредить, отмечает Альбина Комиссарова.

Третьей ошибкой является стремление делить продукты на вредные и полезные. В итоге человек нередко переедает, держа в уме, что употребляет "безопасный" майонез. Наконец, многие хозяйки готовят слишком большими объемами. Это также приводит к перееданию после новогоднего вечера, к тому же отнимает слишком много времени при подготовке к торжеству.

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