Дольщикам домов у аэропорта Внуково начали выдавать ключи

Дольщикам жилого комплекса "Филатов луг" начали выдавать ключи от квартир. Комплекс должен был быть сдан около двух лет назад, но ввод в эксплуатацию был задержан из-за заявления Росавиации о том, что дома могут негативно повлиять на безопасность движения воздушных судов. ЖК находится неподалеку от аэропорта Внуково.

Ключевая проблема этого проекта была в несоответствии двух кодексов - Градостроительного и Воздушного, отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Писали кодексы разные люди, и каждый был по-своему прав", - сказал он. Кроме того, по его словам, люди, которые давали согласительные разрешения на возведение этих домов, не совсем добросовестно отработали и не проверили увязку этих двух кодексов.

Ради ввода домов в эксплуатацию пришлось существенно поменять законодательство, внести поправки в Градостроительный и Земельный кодексы, отметил вице-премьер. Для того, чтобы дома были сданы, был введен в строй новый радиолокационный комплекс, а также изменены схемы движения самолетов.