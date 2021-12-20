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20.12.2021 14:24
Рубрика: Экономика

Эксперт: 10% вина окажется вне закона с нового года

Текст: Татьяна Карабут
Около 10% вина могут оказаться с 1 января 2022 года вне закона из-за необходимости изменения контрэтикетки и принятия новых деклараций соответствия, подсчитал руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.
Фото: Макс Ветров / РИА Новости Фото: Макс Ветров / РИА Новости
Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Такие изменения требуются по закону о производстве и обороте алкоголя - соответствующие поправки были приняты летом этого года. По ним у части алкоголя меняется название: например, столовое вино или ликерное вино должны обозначаться как вино и крепленое вино.

Фото: iStock
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До конца года правительство отменило контроль и надзор за исполнением новых правил, а также ввело упрощенный порядок сертификации. Но с 1 января мораторий продлевать не планируется, подтвердили "РГ" в Минсельхозе. В этой связи нераспроданную продукцию придется изъять и уничтожить как контрафактную, рассказывали "Ведомостям" представители виноторговых компаний.

По подсчетам Шапкина, чтобы успеть продать вино по старым правилам, за оставшиеся дни до Нового года рознице придется продавать по 12 млн бутылок в день тихих, игристых, фруктовых вин, винных напитков со старой маркировкой. По оценке участников рынка, с учетом импорта реализовать до нового года надо будет всего примерно 120 млн бутылок, то есть в пять раз больше обычного. Даже с учетом предновогоднего спроса и возможных скидок это сделать вряд ли удастся - останется примерно 10%, считает эксперт.

Скорее всего, нераспроданным окажется в первую очередь дорогое вино. На дешевое спрос достаточный, при наличии акций остатков не будет. А на дорогие вина даже если и проводить распродажи, "покупатель не поймет такого резкого снижения цен на хорошие вина". Эксперт предполагает, что такое вино будет распродаваться потом через интернет - реализация алкоголя в онлайн по закону запрещена, но многие виноторговые компании используют лазейки и давно продают так алкоголь с доставкой на дом.

Экономика Товары и цены Госрегулирование оборота алкоголя Алкоголь и табак

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