Генпрокурор РФ обсудил в ОАЭ вопросы выдачи беглых преступников и капиталов

Во время двухдневного визита в Объединенные Арабские Эмираты генпрокурор РФ Игорь Краснов обсудил с эмиратскими коллегами широкий круг вопросов правового сотрудничества.

В частности, на встрече с министром юстиции страны Абдаллой Бен Султаном Бен Авадом Аль-Нуйэми Краснов отметил активное взаимодействие России и ОАЭ. Также генпрокурор выразил уверенность, что их личная встреча придаст дополнительный импульс сотрудничеству в уголовно-правовой сфере в рамках подписанных в 2014 году договоров о выдаче и взаимной правовой помощи.

"Для этого есть как объективные предпосылки, связанные с перераспределением полномочий между российскими органами прокуратуры и юстиции, так и субъективная причина - настрой на дружеские отношения с моими коллегами в этой стране", - подчеркнул Краснов. Он также рассказал министру юстиции, что с этого года прокуратура России наделена полномочиями по представительству интересов страны в международных судах и арбитражах.

Во время переговоров с генеральным прокурором ОАЭ Хамадом Сейфом Аль-Шамси, глава российского надзорного ведомства обсудил те вызовы, с которыми сталкивается весь мир, и которые определяют приоритеты работы российских прокуроров. В частности, по его словам - это противодействие киберпреступности, незаконному обороту криптовалют, легализации преступных доходов, финансированию терроризма, незаконной миграции, контрабанде наркотиков.

"Говоря о киберпреступности, я имею в виду самое широкое толкование этой группы деяний: не только использование вирусов-вымогателей, но также рост активности экстремистских и террористических организаций в интернете, включая Даркнет, распространение контента, негативно влияющего на молодое поколение", - отметил Краснов.

Он пояснил, что именно такой широкий, всеобъемлющий подход применялся при разработке проекта конвенции о противодействии информационной преступности, который был внесен в спецкомитет ООН. По словам Краснова, он был бы признателен за поддержку российской инициативы по линии уполномоченного ведомства ОАЭ. Итогом встречи двух прокуроров стало подписание меморандума о взаимопонимании между Генеральными прокуратурами ОАЭ и России. Документ предусматривает взаимодействие между ведомствами двух стран в целях обмена опытом и укрепления сотрудничества.

Прежде всего сотрудничество будет осуществляться в таких областях, как борьба с наиболее серьезными преступлениями организованного характера. Речь идет о борьбе с преступлениями с использованием IT-технологий, с цифровой валютой и финансовыми активами. Борьбе с терроризмом и экстремизмом, легализацией доходов, полученных преступным путем, незаконным оборотом оружия, взрывчатых веществ, наркотических средств и психотропных веществ, торговлей людьми, человеческими органами и тканями.

Также предметом сотрудничества станут борьба с преступлениями, связанными с использованием природных ресурсов и в сфере окружающей среды, и возврат активов, полученных преступным путем.