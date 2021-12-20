Гидрометцентр предупредил о приходе в центр России тропосферного холода

Похоже, сбывается народная примета о том, что солнце на лето, а зима - на мороз. Во вторник, как напоминают синоптики Гидрометцентра, стартует астрономическая зима. А это значит, что Солнце медленно совершит свой поворот в сторону Северного полушария. После этого долгота дня начнет медленно прибавляться. А морозы набирать обороты.

Как поясняют в Гидрометцентре, глубокий и обширный циклон, накануне пришедший в европейскую Россию, открыл дорогу воздуху из северных широт и добавил тропосферного холода (воздушных масс из нижних слоев атмосферы). Сочетание этих двух факторов и обеспечит усиление морозов. С 21 по 24 декабря в центре страны установится очень холодная погода, с отставанием от нормы на 8-15 градусов.

Уже в ближайшую ночь температура в столичном регионе понизится до минус 19-24 градусов. Пройдет небольшой снег. Днем не выше минус 16-18 градусов, по области до минус 21 градуса.

На среду придется пик морозов. Местами пройдет небольшой снег. Ночью в Москве до минус 24, по области до минус 27 градусов. Днем в Москве минус 18-20, по области до минус 23 градусов.

В четверг, 23 декабря, преимущественно без осадков. Ночью в Москве до минус 23, по области до минус 26 градусов. Днем в Москве минус 13-15, по области минус 13-18 градусов. В пятницу, 24 декабря, местами небольшой снег, ночью минус 15-20, днем минус 9-14 градусов. Ветер юго-восточный. В субботу, 25 декабря, снег, ночью минус 10-15, днем минус 4-9 градусов. Ветер юго-западный.

Гидрометцентр также предупреждает, что местами в Карачаево-Черкесии 21 и 22 декабря ожидаются сильные снегопады. С 21 по 25 декабря в Рязанской области ожидается аномально холодная погода с температурой воздуха ниже климатической нормы на 7-12 градусов.

Сильный снег 21 декабря пройдет даже в Крыму. А с 22 по 24 декабря температура на полуострове тоже станет аномально холодной: по ночам морозы до минус 10-15 градусов. Днем тоже минус 3-8 градусов.