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Рубрика: Власть

Глава делегации РФ на переговорах в Вене рассказал о военном ответе НАТО

Текст: Александр Гасюк

Россия даст военный ответ НАТО, если альянс продолжит наступать на болевые точки страны. Такое заявление сделал руководитель делегации РФ Константин Гаврилов на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

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По его мнению, в отношениях России и НАТО "наступает момент истины". "Нельзя постоянно наступать на больные точки России, нужно определяться... Разговор должен быть серьезный, и все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо предпринимать конкретные политические действия, в противном случае альтернатива - это военно-технический и военный ответы России", - цитирует дипломата РИА Новости.

По словам дипломата, НАТО будет вынужден серьезно отнестись к российским предложениям по гарантиям безопасности.

В начале декабря Гаврилов заявлял о том, что альянс нагнетает напряженность ситуации по всем направлениям, в том числе увеличивая интенсивность разведывательных полетов у границ России. "Нагнетание напряженности идет по всем направлениям. Натовцы проводят учения на границах в несколько раз интенсивнее, чем это было раньше. Это все является настораживающим моментом", - сказал он. По словам Гаврилова, Москва внимательно следит за разведывательными полетами самолетов НАТО, их интенсивность над Балтийским и Черным морями увеличилась в несколько раз.

"Если есть красная черта, которую не хочет никто признавать, то это, например, размещение натовских сил, ударных и ракетных установок на Украине и присутствие там. Это чревато большими последствиями для тех, кто это делает", - добавил представитель МИД России.

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