Глава МИД БиГ: Москва является важным энергетическим партнером Сараево

Уходящий год отмечен знаменательной датой - 25-летием установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Боснией и Герцеговиной (БиГ). Министр иностранных дел этой балканской страны Бисера Туркович накануне переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым рассказала в интервью "Российской газете" о том, что сближает Москву и Сараево.

С момента установления дипломатических отношений между нашими странами прошло четверть века. Как вы оцениваете нынешнее состояние двустороннего сотрудничества, потенциал его развития?

Бисера Туркович: Дипломатические отношения между нашими странами носят чрезвычайно важный характер, а их взаимное признание имеет особое значение для БиГ. Двухсторонний диалог развивается во всех областях, от политики до экономики и культуры. Полагаю, что мы можем быть довольны их состоянием, но при этом у нас есть возможности для их укрепления на взаимовыгодных условиях.

Какие темы планируете обсудить с Сергеем Лавровым в ходе вашего визита в Сочи? Каковы основные направления в двусторонних отношениях?

Бисера Туркович: Визит проходит в очень важное время для БиГ. Мы обсудим ряд актуальных тем, подведем итоги достигнутого, чтобы осуществить своего рода перезагрузку. У наших стран нет серьезных нерешенных вопросов. Некоторые из них, такие как долговые обязательства, в значительной степени урегулированы или находятся в процессе обсуждения. Российская Федерация является важным энергетическим партнером БиГ, и в этом отношении мы хотим определить направление дальнейшего развития. Считаю, что визит будет способствовать политическому взаимопониманию, а также развитию культурного сотрудничества. Как известно, БиГ проявляет большой интерес к манускрипту "Грамота бана Кулина" (памятник литературы средневековой Боснии на старославянском языке - "РГ"), который хранится в Эрмитаже, и я надеюсь, что мы сможем обсудить и эту тему.

Как Вы оцениваете дипломатические усилия России в качестве одного из гарантов Дейтонского мирного соглашения по БиГ?

Бисера Туркович: Дейтонское мирное соглашение является основой стабильности и БиГ, и всего региона. Его соблюдение - необходимое условие, без которого нет прогресса и лучшего будущего. Россия, как известно, твердо стоит на принципах Дейтона, уважения суверенитета и территориальной целостности БиГ. Хотя могут быть различия во взглядах на некоторые текущие вопросы или геополитические тенденции. Нашей встречей (с Сергеем Лавровым - прим. "РГ") мы отмечаем 25-летие дипломатических отношений. Я верю, это даст возможность развеять некоторые сомнения и укрепить доверие. Уверена, что Российская Федерация, как и другие наши друзья, будет уважать волю граждан, демократические институты и будущее, которое мы выбираем посредством этих институтов.

- Недавно представитель Боснии и Герцеговины принял участие в заседании Группы стратегического видения "Россия - Исламский мир". Как Вы оцениваете это мероприятие и каким Вам видится развитие отношений между Россией и бошняками как одним из государствообразующих народов БиГ?

Бисера Туркович: БиГ также строит международные отношения в качестве наблюдателя в Организации Исламского сотрудничества. В эти дни я присутствовала на важном заседании в Пакистане. Полагаю, что усилия, которые Россия прилагает в этом отношении, являются шагом к миру, где будет больше сотрудничества, стабильности и взаимопонимания. Бошняки наряду с представителями других народов неразрывно связывают свое будущее с существующей системой государственного устройства.

Мы гордимся ролью Исламского сообщества в БиГ как одного из источников позитивных процессов в нашей стране. Мы также высоко оцениваем существование и работу Межрелигиозного совета в БиГ, который унаследовал вековую традицию многоконфессионального и многонационального духа нашей страны.