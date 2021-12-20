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Григорий Лепс развелся с женой после двадцати лет брака

Новости
    20.12.2021, 15:41
Текст:   Олег Усков

59-летний советский, российский певец, продюсер и автор песен Григорий Лепс развелся с женой, Анной Шаплыковой.

Как стало известно РИА Новости, процесс расторжения брака завершился в Хамовническом суде российской столицы, при этом в суд пришел только представитель теперь уже экс-супруги артиста.

Ранее юрист Шаплыковой подчеркивала, что пара расстается "в хороших отношениях", но в их семейной жизни "наступил кризис", поэтому решение развестись было "обоюдным и твердым".

Перед этим сообщалось, что Лепс угодил в больницу, что сам певец опровергал.

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