Хуснуллин: За этот год в РФ досрочно отремонтированы 2200 км дорог

Благодаря опережающему финансированию за этот год в стране получилось раньше плана отремонтировать 2200 километров дорог, досрочно завершить работы по 400 объектам, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

На эти цели было дополнительно направлено 166 миллиардов рублей средств из будущих лет. По словам зампреда правительства, теперь стоит задача до конца 2023 года обеспечить достижение всех показателей национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Такое опережающее развитие автодорожной сети оправдано по нескольким причинам. Во-первых, граждане быстрее получают хорошие дороги, что непосредственно влияет на качество жизни и на развитие экономики регионов. Во-вторых, достигнуты хорошие показатели по снижению показателей смертности. "У нас количество смертей снизилось на 9 процентов", - сообщил Хуснуллин. Наконец, таким образом уменьшается влияние инфляции. "Чем быстрее мы строим, тем дешевле это для бюджета", - заявил вице-премьер.