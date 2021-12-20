Новости

На севере Египта выпал снег 14:38
Банк России опроверг взлом своей платежной системы хакерами 14:33
Почему ЕС игнорирует проблему животных в цирках 14:10
В Подмосковье в 2022 году построят еще 50 детских садов 14:03
"Дюна" стала фильмом года по версии "Кино Mail.ru" 13:45
Началась встреча глав МИД РФ и Абхазии 13:38
Беларусь сократит численность дипломатов в странах Евросоюза 13:38
Оперштаб: В Москве выявлено 2630 новых случаев COVID-19 13:22
Рафик Загрутдинов: По программе реновации в 2021 году введено в строй 77 домов 13:18
Путин примет участие в коллегии Минобороны 13:17
Вышел трейлер "Первого "Оскара" с Жизневским и Мерзликиным 13:17
Песков: В России не преследуют по политическим убеждениям 13:15
Стало известно состояние корвета после пожара на верфи в Петербурге 13:15
Хуснуллин: За этот год в РФ досрочно отремонтированы 2200 км дорог 13:12
МИД: Экстрадиция Клюшина в США - продолжение "охоты за гражданами РФ" 13:07
Регионы получат 100 млрд рублей на модернизацию дорожной инфраструктуры 13:02
Диетолог назвала четыре ошибки при праздновании Нового года 13:01
Рафик Загрутдинов: Подорожание стройматериалов обошлось бюджету Москвы в пределах 30 миллиардов рублей 12:59
Петр Бирюков: городские службы готовы к работе в условиях низких температур 12:52
Цена нефти упала ниже 70 долларов на опасениях локдауна в Европе 12:37
В Сочи начались переговоры глав МИД России и Южной Осетии 12:36
Сенатор-врач оценил идею штрафовать граждан за отказ от вакцинации 12:26
Ученые впервые оценили способность "омикрона" поражать легкие человека 12:25
Депутат предложил поощрять добропорядочных болельщиков билетами на матчи 12:21
В Белгородской области отменили QR-коды в ТЦ 12:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему Европа не хочет бороться с героизацией нацизма
Почему Европа не хочет бороться с героизацией нацизма
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
В России повышается не облагаемый налогом доход по вкладам
В России повышается не облагаемый налогом доход по вкладам
20.12.2021 13:12

Хуснуллин: За этот год в РФ досрочно отремонтированы 2200 км дорог

Текст: Владимир Кузьмин

Благодаря опережающему финансированию за этот год в стране получилось раньше плана отремонтировать 2200 километров дорог, досрочно завершить работы по 400 объектам, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Хуснуллин: Бюджеты нацпроектов по жилью и дорогам будут исполнены на 99%

На эти цели было дополнительно направлено 166 миллиардов рублей средств из будущих лет. По словам зампреда правительства, теперь стоит задача до конца 2023 года обеспечить достижение всех показателей национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Такое опережающее развитие автодорожной сети оправдано по нескольким причинам. Во-первых, граждане быстрее получают хорошие дороги, что непосредственно влияет на качество жизни и на развитие экономики регионов. Во-вторых, достигнуты хорошие показатели по снижению показателей смертности. "У нас количество смертей снизилось на 9 процентов", - сообщил Хуснуллин. Наконец, таким образом уменьшается влияние инфляции. "Чем быстрее мы строим, тем дешевле это для бюджета", - заявил вице-премьер.

Правительство Вице-премьеры

Главное сегодня

Песков заявил о разных вариантах ответа в случае размещения вооружений НАТО у границ РФ
Глава делегации РФ на переговорах в Вене рассказал о военном ответе НАТО
За сутки в России подтверждено 27 022 случая COVID-19 в 84 регионах
Биржевая цена газа в Европе превысила 1700 долларов
Роспотребнадзор приостановил ввоз перца, винограда и гранатов из Турции