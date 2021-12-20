Игры стран СНГ в 2023 году пройдут в Беларуси

Вслед за Казанью, где осенью текущего года с триумфом прошли I Игры стран Содружества, очередным местом проведения международных спортивных соревнований избрана Беларусь. Решение об их проведении в 2023 году принято Советом по физической культуре и спорту участников государств - участников СНГ, сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ, уточнив, что местом проведения III Игр в 2025 году станет Азербайджан.

В повестку дня был также включен и вопрос о проведении чемпионатов, первенств и кубков СНГ по отдельным видам спорта. Дело в том, что хотя и существует практика проведения в государствах СНГ спортивных соревнований, но отсутствует единый порядок предоставления права проведения таких соревнований, требований к их организаторам и условиям проведения.

Поэтому участники диалога приняли решение поручить рабочей группе по подготовке и проведению Игр стран СНГ разработать до 1 июня 2022 года проект положения о чемпионатах, первенствах, кубках СНГ по видам спорта.

Утвержден и план работы Совета по физической культуре и спорту участников Соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта государств - участников СНГ на следующий год, а также заслушана информация о подготовке очередного заседания совета, которое состоится в Ташкенте в 2022 году.

Кстати, в заседании совета, которое состоялось в формате видеоконференции, приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.