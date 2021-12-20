Иммунолог рассказал, чем экспресс-тест на COVID-19 отличается от ПЦР

Экспресс-тест на коронавирусную инфекцию не заменяет ПЦР-тестирование, это только первый этап обследования, подчеркнул в интервью радио Sputnik врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Экспресс-тест необходим для быстрой диагностики. Он выявляет антиген коронавируса SARS-CoV-2, в виде фрагментов коронавирусных белков. Это позволяет с высокой долей вероятности выявить у человека COVID-19. Преимущество этого вида диагностики в том, что тест позволяет в течение 30 минут получить результат. Во-вторых, этот тест можно провести самостоятельно.

"Это удобно там, где результат нужен очень быстро. Например, когда нужно обследовать людей, попавших во вспышку инфекционного заболевания на предприятии, где-то в общественном месте. Или в пунктах пограничного контроля, в условиях санитарного кордона на границе, когда человеку важно понимать, нужно ли проходить карантин. Это удобно, чтобы провести ранний скрининг. Для подтверждения обязательно нужно делать ПЦР-тест", - подчеркнул иммунолог.

ПЦР-тест выявляет фрагменты генетического материала, то есть РНК коронавируса. Но результат этого анализа нужно ждать сутки, а то и несколько дней.

В случае положительного результата экспресс-теста обязательно нужно получить его подтверждение с помощью метода ПЦР.