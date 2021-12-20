Исследование: Более половины сотрудников хотят поменять место работы

Загадывать новую работу или повышение по службе на этот Новый год - самое правильное решение, свидетельствуют результаты исследования отечественного рынка труда, проведенного международной рекрутинговой компанией Hays.

В нем говорится о том, что 76% компаний испытывают кадровый дефицит. Чтобы справиться с ситуацией, руководители 46% организаций стараются заместить вакантные должности собственными сотрудниками, для которых такое решение открывает пути для карьерного роста. Еще 41% опрошенных ответили, что делают ставку на найм стажеров и их последующий рост. Искать людей в других секторах экономики собирается каждая четвертая компания, каждая двадцатая рассматривает кандидатуры экспатов. В каждой пятой выросли расходы на поиск и найм работников.

При этом доля компаний, которым нужно больше сотрудников, достигает 45%, еще 48% компаний сохранили свои потребности в найме новых людей на прежнем уровне.

"С одной стороны, работодатели определенно говорят о дефиците профессиональных кадров, они готовы принимать меры для удержания действующих специалистов и привлечения новых, - анализирует ситуацию операционный директор Hays Ольга Шамбер. - С другой - взгляды работодателей и кандидатов на систему приоритетов заметно различаются, и в среднесрочной перспективе компаниям придется искать новые пути взаимодействия с кандидатами и текущими сотрудниками, понимать, чем и как их мотивировать, выстраивать более гибкие отношения и учиться взаимодействовать с сотрудниками и кандидатами в условиях большей свободы".

Основной критерий выбора работы для подавляющего большинства по-прежнему остался уровень зарплаты. Так ответили 91% сотрудников. Год назад таких было на 15% меньше. Больше половины компаний шли на повышения зарплат своим работникам, которые объявили о намерении сменить место работы. В подавляющем большинстве случаев - 94% - этого оказывалось достаточно, чтобы удержать специалистов. Правда, сами работники сообщили, что лишь каждому третьему при увольнении на прежнем месте работы предложили лучшие условия трудового контракта.

Кроме высоких зарплат, на которые полагаются 67% работодателей, они готовы предложить работникам и соискателям медицинское страхование и оплату лечения свыше страховки (52%), компенсацию расходов на мобильную связь (39%), предоставить в пользование смартфон или другой гаджет (33%).

Поменять место работы в ближайшее время собираются 56% сотрудников. Помимо высокой зарплаты их могут привлечь медстрахование (60%), полная оплата времени болезни (52%), индивидуальные вознаграждения (42%) и дополнительные дни отпуска (34%). Кроме того, для 69% важны интересные проекты, а для 67% - перспективы карьерного роста. Личность руководителя (63%) и дружелюбная корпоративная культура (56%) тоже могут стать решающими факторами при выборе нового места работы.