Исследователи рассказали, у кого в этом году и насколько выросли зарплаты

По данным Росстата, средняя зарплата в России сейчас составляет 54,7 тысячи рублей в месяц, медианная - 32,4 тысячи рублей.

"Дефицит кадров пока не спровоцировал массовую "зарплатную гонку" среди работодателей, поскольку прирост зарплат текущим сотрудникам и зарплатных предложений в вакансиях едва покрывает темпы инфляции, - объясняет она. - При этом эта гонка заметна в сфере IT, логистики и производства, где темпы роста зарплаты выше показателей инфляции".

Доходы начальников отделов и прочих линейных руководителей росли в этом году быстрее, чем у их подчиненных: с учетом премий и бонусов - на 6,9% в год до 131 тысячи рублей в среднем (приведены данные для 40 городов России). Начинающие специалисты стали получать в среднем на 6,5% больше, 38 тысяч рублей в месяц. Доходы их более опытных коллег росли не так быстро: ведущие специалисты стали зарабатывать больше на 5,1% или 89,4 тысячи рублей, а обычные специалисты - на 5,3% или 57,4 тысячи рублей.

Доход специалистов должностей "среднего" уровня - основной массы работников в организациях - существенно отстает по темпам прироста молодых специалистов и руководящего состава, констатирует Данилина. По ее данным, сократилась разница в зарплатах между работниками в иностранных компаниях, - разрыв теперь не превышает 6%, а ведущим специалистам отечественные работодатели даже стали платить в среднем на 1% больше, чем их заграничные коллеги.

Заметнее других выросли зарплаты на Урале - в этом регионе рост по итогам года составил 13% за год. В Сибири и Петербурге работать стало выгоднее на 8% и 6%. В Москве рост составил 5%, зато средняя зарплата специалистов и ведущих специалистов приблизилась к отметке в 94 тысячи рублей - это максимальный для страны показатель.

Самыми высокооплачиваемыми (и самыми быстрорастущими) из массовых профессий по-прежнему остались сектора IT и строительства. Их средние заработки - 120 тысяч рублей (рост +10%) и 115 тысяч рублей (+14%) соответственно. Кроме того, выше среднего растут доходы и в финансовом секторе - на 8%, до 88 тысяч рублей в месяц в среднем.

На будущий год большинство работников могут рассчитывать на индексацию своих зарплат на 5% в январе 2022 года, продолжает Данилина. Примерно в каждой двадцатой компании готовятся увеличить доходы своих сотрудников еще один раз в течение года.