В Турции находки в пещере помогли переписать историю древнего города

Турецкие археологи обнаружили в двух километрах к северо-западу от 3500-летнего древнего города Алинда пещеру с наскальными изображениями. Датирование последних позволило переписать историю этого важного центра древности, которая теперь насчитывает как минимум 7000 лет.

Как сообщает Hurriyet Daily News, пещера с древними изображениями была обнаружена в районе Карпузлу, расположенном на территории западной провинции Айдын. Исследования показали, что наскальные рисунки датируются пятым тысячелетием до нашей эры. До сих пор считалось, что горд Алинда возник не ранее 3500 лет назад. Однако обнаруженные изображения доказывают, что человек появился здесь гораздо раньше.

"До сих пор мы датировали древний город Алинда примерно 1400 годом до нашей эры, - говорит директор провинциального департамента культуры и туризма Умут Тунцер. - Однако теперь нам удалось датировать признаки присутствия человека в этом регионе примерно 5000 годом до нашей эры. Это означает, что человек появился здесь как минимум 7000 лет назад".

Добавим, что пещера была обследована командой археологов под руководством доцента Мурата Чекилмеза. Она обнаружила настенные росписи, напоминающие человеческие фигуры. Их еще предстоит идентифицировать, но на данный момент археологи считают, что на стенах пещеры изображено четыре сцены с женскими фигурами и две сцены с изображениями мужчин.

Город Алинда в древности изначально выполнял оборонительные функции - это была хорошо укрепленная крепость на важном торговом пути. У него была очень большая агора, то есть центральная рыночная площадь, которая также использовалась для проведения собраний. Известно, что одно время это был крупнейший торговый центр Анатолии. Произведенные здесь оливки, инжир и оливковое масло продавались по всему эллинистическому миру.